FAF – FARBE, AUSBAU & FASSADE wird zum Branchenerlebnis

Anfang März 2022 dreht sich auf der FAF – FARBE, AUSBAU & FASSADE 2022 alles rund ums Kontakte-Knüpfen und die neuesten Branchentrends. Foto: GHM Anzeige



Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie Nachwuchs und Fachkräftesicherung sind die großen Themen auf der FAF – FARBE, AUSBAU & FASSADE 2022. Um diese Themen geht es auch beim parallel stattfindenden Kongress- und Eventformat für das gesamte Handwerk: ZUKUNFT HANDWERK.

Tür an Tür dreht sich auf den beiden Fachveranstaltungen der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen ab 9. März 2022 neben den Megatrends alles rund ums Kontakte- Knüpfen, Know-how-Stärken und Wachstum-Generieren. Und es geht vor allem um ein neues Wir-Gefühl, so Robert Schuster, Leiter der Fachmesse für Maler und Lackierer, Stuckateure und Trockenbauer, Raumausstatter und Bodenleger: „Nach den letzten Monaten rückt das Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes wieder näher zusammen und legt mehr denn je Wert auf Erfahrungsaustausch.“ Während sich der Fachbesucher vor Ort einen echten Marktüberblick verschaffen kann, bieten sich dem Aussteller auf Messen wie der FAF wertvolle Geschäftschancen, für Neukontakte genauso wie für neue Produkte.

Wie schon 2019 in Köln geht die FAF auch am Standort München mit einem gemischten Aufplanungskonzept und Blick durch die Fachbesucher-Brille an den Start. Netzwerk Plattformen für Start-ups und Influencer oder praxisorientierte Themen-Parcours sorgen fürs Gemeinschaftserlebnis. „Neben dem Marktüberblick geht es uns vor allem darum, das Miteinander aller Akteure und den Wissenstransfer untereinander zu fördern,“ sagt Schuster.

Ein Plus an Fläche und Nachbarschaft

Für Networking, Impulse und Innovationen gibt es nächstes Jahr viel Platz: 2022 lädt die FAF in gleich vier Hallen – der A6, A5, B5 und B6 – des Münchner Messegeländes zum Rundgang mit kurzen Laufwegen. Zwei Eingänge, Nordost und Ost, entzerren den Besucherfluss des beliebten Trend- und Branchentreffs – auch was die benachbarte ZUKUNFT HANDWERK und Internationale Handwerksmesse (IHM) betrifft. Die beiden Parallelveranstaltungen der GHM finden im ICM München bzw. in den westlichen Messehallen statt und sind per Shuttle-Bus für interessierte FAF-Besucher in wenigen Minuten erreichbar.

Bis sich alle Gewerke in München im März endlich wieder persönlich treffen, nutzt auch die FAF als Traditionsmesse die Vorteile der digitalen Welt, z. B. mit Zoom-Meetings für den ausführlichen Austausch und in Form eines neuen, umfassenden Service-Portals. Auch hinsichtlich Ticketing, Leadtracking und Kontaktverfolgung setzt die GHM mit der Veranstaltung 2022 moderne Maßstäbe. Apropos Maßstäbe: Die zuverlässige Umsetzung der aktuellsten Vorgaben und Empfehlungen zur Durchführung von Messen garantieren ein sicheres Zusammenkommen und die Gesundheit der FAF-Familie.

Quelle: GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH / Delia Roscher