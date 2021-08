Arbeitgeber-Onlineservice der SOKA-BAU erfolgreich gestartet

Das neue Online-Arbeitgeberservice-Portal der SOKA-BAU ist seit Juni eingerichtet. Foto: Daisy Daisy/stock.adobe.com



Die SOKA-BAU, die Sozialkassen der Bauwirtschaft, hat für Arbeitgeber*innen ein Portal eingerichtet, das seit Juni 2021 zur Verfügung steht. Erste Reaktionen sind positiv.

SOKA-BAU sichert Urlaubsansprüche und Altersvorsorge für die Arbeitnehmer*innen und Rentner*innen des Bauhauptgewerbes und fördert die Ausbildung in der Bauwirtschaft. Dazu senden die Bau-Betriebe monatlich Meldungen an SOKA-BAU, leisten Zahlungen und erhalten Erstattungen. Insgesamt kommen dabei jährlich rund 570.000 Kundenkontakte zustande – telefonisch, per Mail oder als Brief. „Hier setzen wir an: Die Betriebe erhalten durch den neuen Arbeitgeber-Onlineservice tagesaktuelle und klar verständliche Informationen über den Stand der abgegebenen Meldungen, geleisteten Zahlungen und erhaltenen Erstattungen. Außerdem profitieren sie von der direkten Online-Bearbeitung – wie zum Beispiel beim Stellen von Anträgen oder der Bearbeitung von Abweichungen. Diese Funktionen helfen den Unternehmen und ihren Dienstleistern bei der Baulohnabrechnung und sparen unnötige Nachfragen und damit Zeit“, erklärt SOKA-BAU-Vorstandsmitglied Gregor Asshoff.

Nach gründlichen Tests und einem ausführlichen Pilotbetrieb ist der Massenbetrieb des Arbeitgeber-Onlineservice mit großen Baulohnabrechnern und Softwaredienstleistern gestartet, die Tausende von Kund*innen betreuen. „Wir haben den Arbeitgeber-Onlineservice gemeinsam mit den Pilotkunden entwickelt und dabei viele Rückmeldungen und Hinweise aufgenommen. Das war eine sehr wertvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit“, betont Asshoff.

Seit Juni 2021 erhalten jeden Monat weitere Betriebe und Dienstleister Zugang zum Portal. SOKA-BAU informiert alle Kund*innen rechtzeitig vor der geplanten Umstellung. „Nach den ersten Erfahrungen in den vergangenen Wochen sind wir zuversichtlich, dass auch der weitere Rollout reibungslos funktionieren wird und unsere Kunden mit dem neuen Service zufrieden sind. Dann ist uns ein wichtiger Zukunftsschritt gelungen, an den wir in den nächsten Jahren weitere anschließen werden“, fassen Gregor Asshoff und Dr. Gerhard Mudrack zusammen.

Weitere Informationen zum neuen Arbeitgeber-Onlineservice gibt es unter www.soka-bau.de/onlineservice.

Quelle: SOKA-BAU / Delia Roscher