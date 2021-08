Innovations-Service von Atec: Die neue interaktive Angebots-PDF

Die neue interaktive Angebots-PDF liefert zusätzliche Informationen. Foto: ATEC GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf Anzeige



Holen Planer*innen und Handwerker*innen Angebote ein, erhalten sie von Atec über die neue interaktive Angebots-PDF jetzt weitaus mehr als die üblichen Basisdaten.

Einfache Auflistungen von Positionen in Angeboten, die sich häufig durch Kürzel schwer zuordnen lassen, gehören der Vergangenheit an. Ab sofort bietet Atec ausführliche Details zu den einzelnen Produkten ganz einfach und per Mausklick. Maßangaben, Zeichnungen, vergrößerte Bilddarstellungen, detaillierte Verarbeitungshinweise, Preise oder ein hilfreicher Verweis auf passende Ersatzteile – man findet alles auf einen Blick.

Die Idee zu den übersichtlichen und umfassenden Detailinformationen kommt von Guido Jobst, Geschäftsführer bei Atec. »Wir wollen unseren Kunden eine schnelle und umfassende Informationsmöglichkeit bieten, die über die normalen Beschreibungen und Auflistungen hinausgeht«, erklärt Jobst. Daraus entwickelte sich die interaktive Angebots-PDF.

Planer*innen, Händler*innen und Handwerker*innen können sich nun schnell und effektiv über die Produkte und Zusammenhänge informieren. Weitere Informationen sind unter www.atec-abgas.de zu finden.

Quelle: Atec / Delia Roscher