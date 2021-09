heroal unterstützt Fachpartner mit Online Recruiting-Paket bei Personalgewinnung

Bei der Suche nach qualifizierten Fach- und Nachwuchskräften unterstützt heroal seine Kund*innen ab sofort mit einem Online Recruiting-Paket. Foto: heroal Anzeige



Ab sofort bietet heroal ein Recruiting-Paket an: Dies umfasst die Bewerbung von Stellenausschreibungen auf Jobportalen und in den sozialen Medien.

Die Gewinnung qualifizierter Fach- und Nachwuchskräfte stellt viele Betriebe vor immer größere Herausforderungen. Um Fachpartner bei der Personalsuche zu unterstützen, bietet heroal seinen Kunden ab sofort ein Recruiting-Paket an. Das Paket umfasst die Bewerbung von Stellenausschreibungen auf relevanten Jobportalen sowie in den sozialen Medien, mithilfe derer potenzielle berufserfahrene Mitarbeitende oder Auszubildende in der Region des Fachpartnerbetriebs zielgerichtet angesprochen werden.

Das heroal Recruiting-Paket ist in den drei Paketgrößen S, M und L verfügbar. Während das kleinste Paket S ausgewählte Online-Portale für Job- und Ausbildungssuchende wie HeyJobs enthält, sind im größten Paket L zusätzlich Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram enthalten. Auch das eingesetzte Budget zur Erhöhung der Reichweite in der vorab definierten Zielgruppe steigt mit den verschiedenen Paketen an. Ein abschließendes Reporting mit allen wichtigen Kennzahlen nach Ablauf der Kampagne ist in allen Paketen enthalten. Zudem wird die Leistung der Mediamaßnahmen während der Kampagnenlaufzeit kontinuierlich von einer erfahrenen Mediaagentur überprüft, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Sobald alle Informationen wie die zu bewerbende Stelle oder die Region vorliegen, ist die Kampagne innerhalb weniger Tage startbereit.

Testläufe erzielten gute Ergebnisse

Mehrere Fachpartner haben das Recruiting-Paket bereits getestet – mit Erfolg, denn die offenen Stellen konnten innerhalb weniger Wochen besetzt werden. So auch bei der Firma Rollladen- & Fensterbau Johann Philippi, wie Christoph Philippi erläutert: „Da das Problem des Fachkräftemangels in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer größer wird, freut es uns, mit heroal einen Partner an unserer Seite zu haben, der uns bei der Suche nach Fachkräften und Auszubildenden unterstützt. Die Umsetzung des Recruiting-Pakets verlief unkompliziert, reibungslos und dank guter Kommunikation für uns jederzeit transparent. Da wir die offene Stelle erfolgreich besetzen konnten, möchten wir uns bei heroal an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken.“

Bei Interesse an dem Recruiting-Paket können sich Fachpartner an das heroal Marketing oder ihre Ansprechpartner*innen aus dem Außendienst wenden.

Quelle: heroal / Delia Roscher