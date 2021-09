Zurück zur Natur

Das entspannte, verführerische Olivgrün erhellt jeden Raum mit natürlicher Lebendigkeit und fügt sich in fast jede Umgebung ein. Foto: PPG Coatings Deutschland GmbH Anzeige



Die „Voice of Colour“ Trendfarbe 2022, der Naturfarbton „Olive Sprig“, steht für die Stärkung der Resilienz und das Bedürfnis vieler Menschen nach Natur und menschlicher Interaktion. Gleichzeitig vertritt sie den Optimismus eines Neuanfangs.

Die Stärkung der Resilienz und das Bedürfnis vieler Menschen nach einer gestärkten Verbindung zur Natur waren wiederkehrende Themen beim Global Color Forecasting Workshop von PPG in diesem Jahr. Erneut kamen mehr als 30 PPG-Farbstylisten aus der internationalen Farb- und Lackindustrie zusammen, die für die Bau-, aber auch die Automobil-, Mode- oder Elektroartikelindustrie tätig sind. Im Laufe mehrerer Tage analysierten sie gemeinsam das Geschehen auf Laufstegen, die sich abzeichnenden Lebensstile auf den verschiedenen Kontinenten, globale Ereignisse und interkulturelle gesellschaftliche Entwicklungen. Auf der Grundlage dieser Analysen erarbeiteten sie in einem weiteren Schritt globale Farbprognosen und kürten schließlich die PPG Colour of the Year 2022.

Neue Farben für den Aufbruch

„Viele von uns wissen, dass der einfachste Weg, die eigene Denkweise zu ändern, darin besteht, die persönliche Umgebung zu verändern“, meint Amy Donato, Senior Color Marketing Manager, PPG Paint. „Während wir nach einem Jahr des Lockdowns allmählich wieder anfangen, die Erprobung von Kochrezepten durch Tischreservierungen im Restaurant zu ersetzen, verschieben sich auch unsere Farbvorlieben. Menschen entscheiden sich jetzt eher für kräftige Farben. Nennen Sie es Rebellion, aber wir beobachten das Wiederaufleben optimistischer Farben für eine neue Ära des Wohndesigns.“ Ideal ergänzt würden sie von „Olive Sprig“ (PPG1125-4), einem „entspannten, aber zugleich verführerischen“ Olivgrün, das jeden Raum mit natürlicher Lebendigkeit erfrischt.

„Olive Sprig“, erklärt Donato, werde ideal durch natürliche Materialien ergänzt und wirke neben ausdrucksstarken architektonischen Elementen und Möbeln mit geschwungenen Formen besonders raffiniert. „Diese Farbe passt wunderbar zu Messingakzenten und Holztönen.“ Als vielseitige Farbe, die sich sowohl innen als auch außen gut anfühlt, füge sich „Olive Sprig“ in fast jede Umgebung ein.

Quelle: PPG / Delia Roscher