Azubi-TalentForum 2022 am Brillux Campus in Münster

Das Azubi-TalentForum ist eine Auszeichnung für die besten Azubis aus Brillux Ausbildungspartnerbetrieben. Neben fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung warten Freizeitspaß und Austausch auf die Jugendlichen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Das abwechslungsreiche Schulungsprogramm sowie die Unterbringung und Verpflegung sind für teilnehmende Betriebe kostenlos. Die Bewerbungsphase beginnt am 18. Oktober 2021. Foto: Brillux Anzeige



Herausragende Leistungen gehören belohnt, mit einer Bewerbung für das Azubi-TalentForum vermitteln Brillux Ausbildungspartnerbetriebe ihrem Nachwuchs Wertschätzung. Vom 20. bis 25. März 2022 sowie vom 3. bis 8. April 2022 erwartet die jungen Talente jeweils eine ganze Woche mit fachlichen Highlights und besonderen Gemeinschaftserlebnissen. Die Bewerbungsphase startet am 18. Oktober 2021. Wichtig für die Teilnahme bleibt aber, dass der Betrieb Kunde bei Brillux ist und dass es als registriertes Unternehmen an der Initiative „Deine Zukunft ist bunt“ teilnimmt.

Exklusive Einblicke in die Brillux Produktentwicklung, Technikschulungen, Freizeitprogramm, Objekt-Exkursionen, Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung und jede Menge Spaß mit Gleichgesinnten: Bis zum 17. Dezember 2021 haben Maler- und Stuckateurbetriebe Zeit, ihre Nachwuchskräfte um einen Platz beim Azubi-TalentForum am Brillux Campus in Münster ins Rennen zu schicken. Die Teilnahme inklusive Verpflegung und Übernachtung im Brillux Gästehaus B-Wohnen ist kostenlos. Die einzigen Voraussetzungen: Der/die Auszubildende ist zum Zeitpunkt der Bewerbung noch in der Ausbildung, zudem muss der Betrieb Brillux Ausbildungspartner sein.

Statt findet die Veranstaltung am Hauptstandort der Brillux Akademie in Münster vom 20.–25. März 2022 und 3.–8. April 2022. Die Bewerbung kann online eingereicht werden. Wer Brillux-Ausbildungspartner werden will, hat hier die Gelegenheit. Und investiert in die Zukunft des Teams.

Quelle: Brillux/Wolfram Hülscher