Hybride Lösung für Allgäuer Baufachkongress 2022

Der 15. Allgäuer Bauchfachkongress 2022 findet als hybrides Event in Oberstdorf statt. Foto: Baumit Anzeige



Der 15. Allgäuer Baufachkongress 2022 wird als hybride Veranstaltung stattfinden. Baumit plant den Kongress unter dem Motto „Bau miteinander“ vom 19. bis 21. Januar 2022 in Oberstdorf.

Heiko Werf, Baumit Geschäftsführer, und Kongressleiterin Heike von Küstenfeld sind von der hybriden Lösung der Veranstaltung überzeugt: »Wir wissen, dass sich viele Teilnehmer bereits aufs Wiedersehen gefreut haben, sich persönlich treffen und austauschen. Unser Programm ist so hochwertig, dass es sich auf jeden Fall auch lohnt, die Vorträge online zu verfolgen«, sagt von Küstenfeld.

Die Teilnehmer*innen vor Ort oder an den Bildschirmen zuhause können sich über aktuelle gesellschaftliche und politische Inhalte sowie über (digitale) Trend- und Zukunftsthemen informieren, erhalten Marketinginput und können praktische Anwendungsbeispiele verfolgen.

Schwerpunkte der Veranstaltungstage

Den Auftakt bildet der Mittwoch, 19. Januar 2022. Frank M. Salzgeber (Leiter Innovation der ESA) wirft einem Blick auf die Weiterentwicklungen in der Raumfahrt und Start-Ups. Gefolgt von Prof. Marcel Fratzscher (Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsförderung), der über Corona und die Spätfolgen für die Wirtschaft spricht. Am Nachmittag können sich die Teilnehmer*innen mit den aktuellen Entwicklungen der Baukonjunktur beschäftigen: Hier sprechen u. a. Felix Pakleppa (Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe) und Ingeborg Esser (Hauptgeschäftsführerin GdW Bundesverband dt. Wohnungs- und Immo-bilienunternehmen e. V., Berlin), zwei Spitzenvertreter der Verbände.

Die weiteren Inhalte sind Förderprogramme, Einflüsse auf die (Wohn-) Gesundheit, Farbtrends, intelligente Fassadenlösungen sowie Persönlichkeitsentwicklung und Marketingthemen.

Der 2. Kongresstag beginnt mit einem weiteren Highlight und Auftakt in den Schwerpunkt-Tag Klimaschutz und Energiewende, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Der Top-Referent zum Start: Prof. Mojib Latif (Vorsitzender des Deutschen Klima-Konsortiums, Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome). Außerdem stehen auf dem Programm Themen wie Architektur und die Anforderungen an Gebäude, BIM, aktuellen Entwicklungen und Normen sowie Schadensvermeidung. Ein breites Spektrum nehmen digitale Kundenansprache, Vermarktung und Führung ein.

Den Abschluss bildet der Unternehmertag am Freitag, 21. Januar, mit aktuellen Rechtsthemen, mit Beispielen für gute Kommunikation und Kraft der Rhetorik und der Gabe, sich und andere zu motivieren. Zum Abschluss der Veranstaltung ein Gespräch mit Uli Hoeneß, mit einem Blick auf seine Karriere und dem Vergleich zwischen Fußball und Unternehmen.

Weiterbildung auch online

Für die Teilnehmer*innen an den Bildschirmen zuhause werden inhaltlich passende Pakete geschnürt, umrahmt und unterstützt von Aktionen, Informationen, Interviews in den Pausen. Architekten und Ingenieure erhalten auch bei Onlineteilnahme ihre Fortbildungspunkte.

Partnerangebote wurden erweitert

Namhafte Unternehmen, Medienhäuser und Fachverlage finden sich in der erweiterten Partner-Ausstellung, sie unterstützen und begleiten die Veranstaltung:

EJOT Baubefestigungen GmbH

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co. KG

HIRSCH Porozell GmbH

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Röben Tonbaustoffe GmbH

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Bauverlag BV GmbH

Fachmedium ausbau + fassade

Fachmedium BaustoffMarkt

Fachmedium Mappe – die Malerzeitschrift

Auf einer weiteren Ausstellungsfläche erwartet die Besucher eine POS-Ausstellung sowie (Digital-) Angebote der Unternehmen 123erfasst GmbH und der #Die.Digitalfabrik GmbH. Weiterhin wird sich der ZDB – Zentralverband Deutsches Baugewerbe präsentieren.

Das ausführliche Programm liegt ab November 2021 online vor.

Quelle: Baumit / Delia Roscher