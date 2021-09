Gewinner des Ausbildungspreises 2021 stehen fest

Sechs Unternehmen haben den Ausbildungspreis der Handwerkskammer erhalten. Foto: HWK-Stuttgart Anzeige



Sechs Handwerksbetriebe aus dem Stuttgarter Kammerbezirk erhalten einen E-Smart fortwo, den sie ein Jahr lang kostenfrei nutzen können.

Über 4.000 Betriebe aus dem Handwerk in der Region Stuttgart bilden Jahr für Jahr weit mehr als 10.500 junge Menschen in der Branche aus. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Qualitäts- und Fachkräftesicherung im Handwerk. Sechs Unternehmen aus dem Stadtkreis Stuttgart sowie den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr, die sich in besonderem Maße für die Qualifizierung junger Menschen einsetzen, erhalten dafür den Ausbildungspreis der Handwerkskammer Region Stuttgart.

„Die ungebremste Ausbildungsbereitschaft unserer Mitgliedsbetriebe, die auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie alles getan haben und auch immer noch tun, um junge Menschen bestmöglich auf ihre Karriere im Handwerk vorzubereiten, hat uns in diesem Jahr überwältigt“, zeigt sich Thomas Hoefling, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Region Stuttgart, vom Engagement der Ausbildungsbetriebe begeistert.

Mit 37 Einreichungen sei die Bewerberzahl für den Ausbildungspreis in diesem Jahr besonders hoch ausgefallen. „Es ist ein Privileg, dass wir in unserem Kammerbezirk eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Ausbildungsbetrieben haben, die sich so vorbildlich für die Lehre junger Menschen engagieren“, erklärt der Kammerchef. Umso schwerer sei es für die Jury gewesen, zwischen den vielen sehr guten Ausbildungsbetrieben die sechs herausragenden Unternehmen aus dem Bezirk der Handwerkskammer Region Stuttgart zu ermitteln. Die sechs Ausbildungspreisgewinner erhalten neben einer Urkunde und Trophäe unter anderem einen E-Smart fortwo für die kostenfreie Nutzungsdauer von einem Jahr.

Sieger des Ausbildungspreises 2021 für die Stadt- und Landkreise des Bezirks der Handwerkskammer Region Stuttgart sind:

Quelle: Handwerkskammer Region Stuttgart / Delia Roscher