Marius Buchholz aus Baden-Württemberg ist der beste Stuckateur Deutschlands 2021

Bei der 70. Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen holte der 20-jährige Marius Buchholz aus Wolfach (Baden-Württemberg) die Goldmedaille und ist damit der beste Maurer Deutschlands 2021.

Silber ging an Jonas Horenburg aus Stollberg (Sachsen), Bronze gewann Erol Kipti aus Nürnberg (Bayern). Mit der festlichen Abschlussveranstaltung ging gestern Abend die 70. Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen nach drei Wettkampftagen in Erfurt zu Ende. Gastgeber des Wettbewerbs, der vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) ausgerichtet wird, war das Aus- und Fortbildungszentrum Erfurt des Bildungswerks BAU Hessen-Thüringen e.V.

„Schon während des Wettbewerbs hatte ich bei der Aufgabe ein gutes Gefühl. Die Goldmedaille ist dafür eine tolle Belohnung, die mich sehr freut“, erklärte Buchholz nach der Preisverleihung. Er hat seine Ausbildung in der Buchholz GmbH in Wolfach absolviert.

An ein- bis dreitägigen Wettbewerben in insgesamt acht Berufen wetteiferten knapp 60 junge Teilnehmer*innen darum, wer der oder die beste des Faches ist. In den Disziplinen Beton-/ Stahlbetonbauer*in, Estrichleger*in, Fliesen-/ Platten- und Mosaikleger*in, Maurer*in, Stuckateur*in, Straßenbauer*in, Wärme-/ Kälte- / Schallschutz- und Brandschutz-Isolierer*in und Zimmerer/Zimmerin wurden am Ende die begehrten Medaillen vergeben. Zugelassen waren die Landessieger*innen der jeweiligen Berufe.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Wettbewerb zeigen, dass mit einer Ausbildung am Bau der Grundstein für eine erfolgreiche Karriere in der Branche gelegt ist. Ohne die hohe Qualität in der beruflichen Bildung am Bau wäre das nicht möglich,“ führte der Präsident des größten und ältesten Bauverbandes in Deutschlands, Reinhard Quast, anlässlich der Deutschen Meisterschaft aus. Quast machte zudem auf das Ausbildungsengagement der mittelständischen Unternehmen der Baubranche aufmerksam: 80 Prozent der Lehrlinge werden in einem kleinen oder mittelgroßen Betrieb ausgebildet.

Die Deutsche Meisterschaft wird unterstützt von der Zertifizierung Bau GmbH, dem Hauptsponsor der Veranstaltung, sowie der STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, der BG BAU, von SOKA-BAU, der VHV Versicherungen.

Quelle: ZDB / Delia Roscher