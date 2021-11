BACHL plant Produktion von Popcorn-Dämmung

Der neue nachhaltige Dämmstoff im ganzheitlichen BACHL-Portfolio gehört zur Gruppe der Popcorn-Dämmung. Foto: Karl Bachl GmbH & Co. KG Anzeige



Das Unternehmen im Landkreis Freyung-Grafenau erweitert sein Dämmstoff-Portfolio mit einer nachhaltigen Materialalternative mit dem namensgebenden Material „Popcorn“. Das Unternehmen hat dazu einen Lizenzvertrag mit der Universität Göttingen über die kommerzielle Nutzung des dort entwickelten Herstellungsverfahrens und der Produkte zur Dämmung abgeschlossen.

Damit will das Unternehmen seine Expertise im Dämmstoffbereich ausbauen. Gruppen-Geschäftsführer Michael Küblbeck: „Für uns ist dies ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer strategischen Entwicklung hin zum ganzheitlichen, materialübergreifenden Dämmstoffhersteller. Mit der Popcorn-Dämmung runden wir unser Qualitäts-Sortiment perfekt ab und können so noch gezielter auf die unterschiedlichen Anforderungen des Marktes und unserer Kunden eingehen.“

Die Arbeitsgruppe „Chemie und Verfahrenstechnik von Verbundwerkstoffen“ an der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der Universität Göttingen hatte ein neuartiges Verfahren entwickelt, mit dem sich Dämmplatten aus Popcorn produzieren lassen, die hervorragende Wärmedämmeigenschaften und guten Brandschutz besitzen. Andreas Paul, Leiter Anwendungstechnik und Produktentwicklung bei BACHL, erläutert die weiteren Vorteile der Innovation: „Der neue Dämmstoff aus biologischen Bestandteilen schont Ressourcen und zeichnet sich darüber hinaus durch Langlebigkeit, vielfältige Einsatzmöglichkeiten, geringes Gewicht und damit einfaches Handling, niedrige Transport- und Energiekosten aus.“

Dämmplatten im großen Maßstab

Dabei ist eine langfristige Produktion in Sicht. „Mit diesem neuen an die Kunststoffindustrie angelehnten Verfahren lassen sich kosteneffizient Dämmplatten im Industriemaßstab herstellen“, erklärt der Leiter der Forschungsgruppe, Prof. Dr. Alireza Kharazipour. Im Laufe des nächsten Jahres werden bereits die ersten industriellen Fertigungsanlagen ihren Betrieb bei BACHL aufnehmen. Und bauen damit die Expertise im Bereich Dämmstoffen aus.

Quelle: Karl Bachl GmbH & Co. KG / Wolfram Hülscher