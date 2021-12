Knauf Celing Solutions erhält „Architect‘s Darling Award“ in Gold

Für Knauf Ceiling Solutions gab es den Architect’s Darling Award in Gold. Foto: Heinze GmbH, Marcus Jacobs Anzeige



Knauf Ceiling Solutions (ehemals Knauf AMF) erhielt nach 2017 und 2019 zum dritten Mal den „Architect‘s Darling Award“ in Gold in der Kategorie Raumakustik.

Zum 11. Mal hatte die Heinze Marktforschung die bei den Architekten beliebtesten Hersteller ermittelt. Zur Abstimmung eingeladen waren wie in den Vorjahren namhafte Vertreter*innen internationaler Architekturbüros, Media- oder Kommunikations-Expert*innen, die sich kritisch mit Produktpaletten, Performance und Portfolios der Hersteller auseinandergesetzt haben.

In feierlichem Rahmen präsentierten die Veranstalter am 9. November 2021 in Celle das diesjährige Ergebnis. Für Knauf Ceiling Solutions nahmen Carsten Pohl, Commercial Director D/A/CH & Nordic Countries (l.) und Marcus Kaufmann-Bertsche, Head of Specification & Key Account Management D/A/CH (r.) den Preis in der Kategorie Akustik in Gold entgegen. Carsten Pohl: „Dass wir den Award nun zum 3. Mal entgegennehmen dürfen ist klasse und eine tolle Wertschätzung unserer Aktivitäten im Markt.“

Über Knauf Ceiling Solutions:

Knauf Ceiling Solutions mit Hauptsitz in Iphofen (Bayern) entwickelt und produziert intelligente Deckenlösungen an 13 hochmodernen Produktionsstätten in acht verschiedenen Ländern in Europa und Asien. Mit mehr als 2.100 engagierten Deckenspezialist*innen, einer serviceorientierten Haltung und einem marktgerechten und praxisoptimierten Multi-Material-Portfolio ermöglicht Knauf Ceiling Solutions Planer*innen und Architekt*innen, Fachhandel und Fachunternehmern mehr Auswahl, mehr Inspiration und mehr Support, um Innenräume in einzigartige Erlebnisse zu verwandeln.

Quelle: Knauf Ceiling Solutions / Delia Roscher