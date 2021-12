70. Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen

Knapp 60 junge Handwerksgesell*innen traten vom 13. bis 15. November in acht Bauberufen gegeneinander an. Der Wettbewerb fand im Aus- und Fortbildungszentrum Erfurt des Bildungswerks BAU Hessen-Thüringen e. V. statt.

Bei der Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen 2021 kämpften knapp 60 Nachwuchshandwerker*innen in acht Einzelwettbewerben um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Bereits zum 70. Mal wurden die Deutschen Meisterschaften vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) ausgerichtet.

An der Deutschen Meisterschaft nehmen hochtalentierte Handwerksgesell*innen teil, die sich nach erfolgreicher Abschlussprüfung in ihrer Ausbildung bereits in regionalen Wettkämpfen auf Kammer- und Landesebene durchgesetzt haben. In diesem Jahr fanden Wettbewerbe in den Disziplinen Beton- und Stahlbetonbauer, Estrichleger, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Straßenbauer, Stuckateure, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer sowie Zimmerer statt. Gefordert werden handwerkliches Geschick und ein hohes Maß an Präzision in den für das Berufsbild typischen Tätigkeiten.

Die Gewinner*innen

Ole Juchem aus Niedersachsen erhielt die Goldmedaille und den Titel bester Beton- und Stahlbauer Deutschlands 2021. Gold erhielten auch Marcel Heckmann aus Hessen als bester Estrichleger, Anne-Kathrin Heidrich aus Brandenburg als beste Fliesenlegerin, Christoph Becker aus Rheinland-Pfalz als bester Maurer, Marius Buchholz aus Baden-Württemberg als bester Stuckateur, Max Sondermann aus Thüringen als bester Straßenbauer, Kastriot Loshaj aus Bayern als bester Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer, Sebastian Unvericht aus Hessen als bester Zimmerer.

Als Spitzenverband der Baubranche macht der ZDB mit der Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen auf die hohe Qualität in der beruflichen Bildung am Bau und die Ausbildungsleistungen der Unternehmen des Baugewerbes aufmerksam. Die Ausrichtung des Wettbewerbs dient zudem der Förderung von Fachkräften durch die Sichtbarmachung ausgewählter Nachwuchstalente.

Mittelstand sorgt für Fachkräftesicherung der Baubranche

Reinhard Quast, Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, erklärte anlässlich des Wettbewerbs: „Für die mittelständische Bauwirtschaft ist die Ausbildung junger Menschen ein besonders Anliegen. Das wird nicht nur daran deutlich, dass vier von fünf Lehrlingen ihre Ausbildung in einem Betrieb des Baugewerbes absolvieren. Auch der seit Jahren zu verzeichnende solide Anstieg der Lehrlingszahlen unterstreicht das Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen für die langfristige Fachkräftesicherung.“

So sind etwa zum Stichtag 30. September bundesweit knapp 38.000 Ausbildungsverhältnisse registriert. Das entspricht einem Plus von 2,4 Prozent Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allein im ersten Lehrjahr stieg die Zahl der neuen Lehrlinge um 5,7 Prozent an.

Der Präsident des größten Branchenverbandes der Bauwirtschaft macht auf die Signalwirkung der Deutschen Meisterschaft aufmerksam: „Mit dem System der Berufswettbewerbe, auf nationaler Ebene mit der Deutschen Meisterschaft sowie auf internationaler Ebene im Rahmen der Europameisterschaft EuroSkills und der Weltmeisterschaft WorldSkills, leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Imageförderung der bauhandwerklichen Berufe. Um die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung voranzubringen, sind die Gewinnerinnen und Gewinner der Wettbewerbe ausgezeichnete Botschafter.“

Partner und Sponsoren des Wettbewerbs

Die Bauwirtschaft ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland und beschäftigt in rund 79.000 Unternehmen knapp 900.000 Beschäftigte. Dabei werden ca. 80 Prozent der Lehrlinge in den inhabergeführten, mittelständischen Unternehmen des Deutschen Baugewerbes ausgebildet. Die Branche investiert dafür gut 600 Mio. Euro jährlich.

Die Deutsche Meisterschaft wird unterstützt von der Zertifizierung Bau GmbH, dem Hauptsponsor der Veranstaltung, der STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, der BG BAU, von SOKA-BAU, der VHV Versicherungen.

Quelle: ZDB / Delia Roscher