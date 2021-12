Starke Persönlichkeiten im Power People Kalender 2022

Der neue Power People Kalender 2022 kann online erworben werden. Foto: Verlagsanstalt Handwerk



Der „Handwerks Miss&Mister“-Wettbewerb ist im vollen Gange – die zwölf ausgewählten Kandidat*innen kann man im neuen Power People Fotokalender 2022 schon genauer kennen lernen.

Großflächige Fotomotive der jeweils sechs Handwerkerinnen und sechs Handwerker auf den Vorderseiten zeigen die Kandidat*innen bei ihren Handwerksberufen. Unter ihnen Auszubildende und Meister*innen in den unterschiedlichsten Gewerken. Die Rückseiten bieten noch mehr: Privatbilder, ihre ganz individuellen Geschichten und stichpunktartige Infos zu den Personen – inklusive der persönlichen Social-Media-Kanäle, sodass man jede*n Handwerker*in online verfolgen kann.

Die diesjährigen Kalenderstars:

Januar: Matthias Thomas, Elektrotechniker, Villenbach

Februar: Kira Stork, Schornsteinfegerin, Bad Oeynhausen

März: Jörg Rohn, Raumausstatter, Frankfurt am Main

April: Julie Heimann, Zimmerin, Anschau

Mai: Patrick Pieschek, Orthopädieschuhmacher, Hamburg

Juni: Vivien Albrecht, Malerin und Lackiererin, Dortmund

Juli: Aaron Kukic, Karosserie- und Fahrzeugbauer, Munderkingen

August: Franziska Kossendey, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin, Zimmern ob Rottweil

September: Steven Hornig, Maler und Lackierer, Recklinghausen

Oktober: Luisa Lüttig, Steinmetzin und Steinbildhauerin, Göppingen

November: Mike Schawohl, Dachdecker, Plettenberg

Dezember: Anna Samol, Elektronikerin, Lampertheim

Der Power People Fotokalender ist ab sofort zum Einzelpreis von 9,80 € im Power-People-Shop erhältlich. Die Sponsoren sind: Die IKK classic und die Signal Iduna Gruppe, die den Wettbewerb seit seiner Geburtsstunde fördern. Weiterhin sind seit diesem Jahr Haix und Landrover als Unterstützer dabei.

Zuletzt bleibt die Frage: Wer wird Miss und Mister Handwerk 2022? Die Entscheidung wird am 9. März 2022 im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse in München fallen, bei der sich alle Finalist*innen zusammenfinden werden.

Über Power People:

Power People ist die neue Dachmarke für selbstbewusste Handwerker*innen, die Spaß daran haben, aktiv bei Events und in den sozialen Netzwerken zu zeigen, wie facettenreich, zukunftsorientiert und vielfältig das Handwerk ist. Sie gliedert sich in drei Kategorien: Bei „Handwerks Miss&Mister”, vormals „Germany’s Power People“, dreht sich alles um den Wettbewerb „Miss und Mister Handwerk“, wobei die Kandidat*innen zunächst in einem aufwändig gestalteten Fotokalender, später bei der Wahl live und auf der Bühne zeigen, wie erfolgreich, kreativ und emotional das Handwerk ist. Daneben gibt es die Rubrik „Handwerks Macher“, bei denen Handwerker*innen in Kurzvideos auf TikTok und Posts auf Instagram sowie im gleichnamigen Podcast wertvolle Tipps, Infos und interessante Einblicke in das Handwerk geben. Das Ganze wird durch die „Handwerks Kochshow“ abgerundet, bei der sich das Handwerk den köstlichen und auch gesunden Dingen des Lebens widmet – und dies präsentiert von echten Sterneköch*innen und Expert*innen.

Quelle: Verlagsanstalt Handwerk / Delia Roscher