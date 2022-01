Neuer Kabeltrommelabroller von Lapp

Leicht, auf Wunsch mobil und trotzdem maximal belastbar: Der Kabeltrommelabroller von Lapp. Foto: LAPP

Der neue und extrem leichte Kabetrommelabroller von Lapp ermöglicht sicheres Arbeiten in der Werkstatt, im Lager oder auf der Baustelle.

Alles für den technischen Betriebsbedarf einfach, schnell und umfassend aus einer Hand beschaffen: Das ermöglichen die über 7 Millionen Produktangebote von mehr als 6.000 Herstellern auf der Conrad Sourcing Plattform. Einer von ihnen ist ein ausgewiesener Spezialist für Kabel und Leitungen: „Mit der Firma Lapp haben wir einen der weltweit führenden Hersteller von Kabeln, Steckern und integrierten Verbindungslösungen als Vertriebspartner an Bord“, freut sich Sandra Leipold, Senior Expert Product Manager bei Conrad Electronic. Und weiter: „Die Trommelabroller-Modelle Champion von Lapp sind neu im Sortiment und das entscheidende Tool für den fachgerechten und flexiblen Vor-Ort-Einsatz hochwertiger Kabel.“

Der richtige Platz für alle Formate

Kabeltrommeln gibt es in den unterschiedlichsten Formaten. Folgerichtig wurde der Champion von Lapp in zwei unterschiedlichen Größen konzipiert, um alle gängigen Trommeln mit Durchmessern von 150 bis 900 mm aufnehmen und schonend abrollen zu können. Der Name ist dabei Programm: Der Champion 52 ist für Trommelbreiten bis 520 mm zuständig, breitere Maße bis 670 mm übernimmt der Champion 67. Besonders praktisch: Im Champion finden dank seiner verstellbaren Tragwalzen auch mehrere kleinere Trommeln gleichzeitig Platz.

Professionelles Handling für hochwertige Kabel

Der einfach zu montierende Champion ist ein Kraftpaket: Er trägt bis zu 200 kg, ist aber selbst mit 7,2 beziehungsweise 9 kg ein echtes Leichtgewicht. „Damit ist er der leichteste Trommelabroller auf dem Markt, gleichzeitig aber äußerst robust, langlebig und mit bruchsicheren Tragwalzen ausgestattet,“ betont Eva Ly von LAPP. Und selbst bei maximaler Belastung bleibt der Champion flexibel: Durch zusätzlich montierbare Lenkrollen kann jeder Einsatzort, egal ob drinnen oder draußen, unkompliziert und schnell erreicht werden.

Quelle: Conrad Electronic / Delia Roscher