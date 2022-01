Knauf-Webinare über innovative Systemlösungen

Die Knauf-Akademie bietet auch in diesem Jahr wieder Webinare an.



Auch im Jahr 2022 führt Knauf das Webinar-Angebot fort. Einen Überblick bis April finden Sie hier.

In den ca. einstündigen Webinaren präsentieren unsere Fachexpert*innen das Schulungsthema in einem lebendigen Dialog und spannen den Bogen dabei von grundlegenden Informationen bis hin zu konkreten praktischen Tipps und Hilfestellungen. Die Teilnehmer*innen können sich per Chat mit ihren Fragen einbringen.

Die Webinare im Überblick:

Januar



19.01.2022 Webinar Brandschutz mit hochwertigem Trockenbau - Knauf Fireboard-Systeme

20.01.2022 Webinar Feuchte-Wärmeschutz im Holzbau

26.01.2022 Webinar Grundlagen Baustoff Gips und Trockenbau (Aufzeichnung)

27.01.2022 Webinar Grundlagen Innendämmung

27.01.2022 Webinar Lösungen im Holzbau bis zur Gebäudeklasse 3: Wand- und Deckensysteme

Februar



02.02.2022 Webinar Grundlagen: Wandsysteme im Trockenbau (Aufzeichnung)

​​​​​03.02.2022 Webinar Wohnungswände in Holzbauweise - Schallschutz eine Sache der Ausführung

08.02.2022 Webinar Sieben Gründe für eine Fassadendämmung

09.02.2022 Webinar Grundlagen Deckensysteme im Trockenbau (Aufzeichnung)

09.02.2022 Webinar Gipsputz auf Beton- Ein Problem?

10.02.2022 Webinar Schallschutz von Decken in Holzbauwesen - Masse hilft immer?

15.02.2022 Webinar Grundlagen WDVS

16.02.2022 Webinar Raum schaffen - Dachgeschossbau im Trockenbau

17.02.2022 Webinar Gebäudeabschlusswände und Brandschutzwände im Holzbau

18.02.2022 Webinar WDVS Sockel

22.02.2022 Webinar WDVS Brandschutz

23.02.2022 Webinar Die Knauf Planner Suite - Ihr ultimatives Produktivitätstool für die Projektplanung

24.02.2022 Webinar Gebäudeaussteifung im Holzbau mit Diamant X



März



02.03.2022 Webinar Grundlagen Fugen- und Oberflächen im Trockenbau (Aufzeichnung)

03.03.2022 Webinar Fugen- und Anschlussdetails vom Trockenbau im Holzbau

03.03.2022 Webinar Grundlagen Estrich

08.03.2022 Webinar Schimmel vermeiden und sanieren

09.03.2022 Webinar Trockenbau in Feucht- und Nassbereichen

15.03.2022 Webinar Grundlagen Außenputz

16.03.2022 Webinar Weniger Aufwand - mehr Vorteile Wandsystem W111 DIA70 (Aufzeichnung)

22.03.2022 Webinar Grundlagen Oberputze

23.03.2022 Webinar Trockenbaupaletten von Knauf

29.03.2022 Webinar WDVS Fördern und Fordern

20.03.2022 Webinar Knauf AQUAPANEL®-Systeme - Wasserbeständige Trockenbausysteme für Innen und Außen

31.03.2022 Webinar Algen und Fassaden erkennen und vermeiden





April



06.04.2022 Webinar Knauf Diamant-Systeme für hochwertigen Trockenbau (Aufzeichnung)

07.04.2022 Webinar Bodenausgleich leicht gemacht

12.04.2022 Webinar Putz in Feuchträumen

26.04.2022 Webinar Richtig Grundieren

27.04.2022 Webinar Sicherheitssysteme: Wenn aus dem Trockenbausystem ein Schutzmantel wird (Aufzeichnung)



Weitere Schulungstermine für Mai bis Dezember 2022 folgen.

Quelle: Knauf / Delia Roscher