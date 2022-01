Neuer Leitfaden „Ökologische Trockenbauwände im System“

Trockenbausysteme haben sich zum Trend entwickelt. Foto: CLAYTEC Anzeige



Der Leitfaden „Ökologische Trockenbauwände im System – Die nachhaltige und wohngesunde Bauweise der Zukunft“ beschreibt umfassend nachhaltige Trockenbausysteme für vertikale Bauteile wie Wände und Vorsatzschalen aus CLAYTEC Lehmbauplatten und CLAYTEC Holzfaserausbauplatten (HFA).

Trockenbausysteme sind der Megatrend der letzten Jahre, insbesondere beim Schall- und Brandschutz sind sie die idealen Problemlöser. Bei der digitalen Veranstaltung am 9. Februar 2022 „CLAYTEC präsentiert: Der neue Leitfaden Ökologische Trockenbauwände im System“ referiert Dipl.-Ing. Ulrich Röhlen, Technikleitung bei CLAYTEC, erstmalig über die Trockenbautechniken und -systeme mit ihren neusten Prüfzeugnissen. Berücksichtigt werden alle baurechtlich geforderten und baupraktisch gebotenen Aspekte.

Gemeinsam mit weiteren, externen Referent*innen rücken wir den ökologischen Trockenbau in den Fokus – auch im Kreisarchiv Viersen, dem Ort unseres Livestreamings, wurden CLAYTEC Lehmbauplatten in großer Menge verarbeitet. Bequem von zu Hause aus können Interessierte den Vortrag per Videoübertragung ansehen. Beginn ist um 18 Uhr. In einer abschließenden Diskussionsrunde zwischen den Referent*innen werden Fragen beantwortet.

Zur kostenfreien Anmeldung der Präsentation geht es hier.

Quelle: CLAYTEC / Delia Roscher