Professioneller Firmenauftritt mit „WerbeWerkzeug“

Mit dem BayWa WerbeWerkzeug zum professionellen Firmenauftritt. Foto: BayWa AG Anzeige



BayWa unterstützt Bau-Fachbetriebe mit der neuen Marketing-Dienstleistung „WerbeWerkzeug“ beim professionellen Firmenauftritt.

Um Kund*innen bei ihrem professionellen Firmenauftritt zu unterstützen und sie gleichzeitig zu entlasten, hat die BayWa ihr Marketing-Dienstleistungspaket WerbeWerkzeug für das Bauhandwerk erweitert. Neben einer schlüsselfertigen Website können Kund*innen zudem Dienstleistungen buchen, die den Firmenauftritt weiter professionalisieren und abrunden: von Werbemitteln wie Visitenkarten, Meterstäben oder Zimmermannsbleistiften, Baustellenwerbung wie Bauzaunbanner und Baustellenschilder bis hin zu Arbeits- und Imagekleidung – alles wird individuell auf die Anforderungen des jeweiligen Fachbetriebs sowie sein Gewerk abgestimmt.

Professionelles Paket für professionelle Betriebe

Das WerbeWerkzeug ermöglicht Betrieben aus dem regionalen Bauhandwerk, vor allem mittelständischen und kleineren Handwerksbetriebe, sich einen professionellen und auf sich zugeschnittenen Marktauftritt zu schaffen. „Die beiden Module des WerbeWerkzeugs geben unseren Kunden alles an die Hand, was für einen professionellen Marktauftritt im regionalen Umfeld notwendig ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Auftraggeber sein Image optimieren oder Projekten Bekanntheit verschaffen möchte oder Fachkräfte akquirieren will“, erklärt Christina Degle, Leiterin Marketing Baustoffe bei der BayWa.

Das Modul 2 des WerbeWerkzeugs komplettiert nun das Paket an Marketing-Dienstleistungen, das BayWa Baustoffe mit der Einführung des ersten Moduls Anfang 2019 ins Leben rief: Die BayWa bietet seither ihren Kund*innen die Erstellung einer individuellen Website sowie deren Verwaltung als Dienstleistung an. Damit erhalten Handwerksbetriebe professionell gestaltete digitale Aushängeschilder für ihre Firma – in der immer digitaler werdenden Welt wird das beinahe zu einem Muss –, während sie sich voll und ganz auf ihre Kernkompetenzen und ihr Geschäft konzentrieren können. Die als schlüsselfertige Lösung angelegte Website bietet nach Erstellung die Möglichkeit, sie selbst zu verwalten und zu aktualisieren.

Quelle: BayWa / Delia Roscher