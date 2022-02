Werkstattseminare der Propstei Johannesberg: Rund um den Werkstoff Kalk

Alles über Kalk lernt man in den Seminaren der Propstei Johannesberg. Foto: Propstei Johannesberg

Im zweiten Quartal 2022 bietet die Propstei Johannesberg zwei Fortbildungen zum Thema Kalk an. Darüber hinaus werden in dreitägigen Praxisseminaren Metallbauer*innen Kenntnisse im Gießen und Beschläge schmieden vermittelt.

Praxiseminar: Schmieden und Gießen für Metallbauer*innen, Handwerker*innen und Interessierte

Bei diesem dreitägigen Praxisseminar von Donnerstag, 28. April bis Samstag, 30. April 2022 werden theoretische und praktische Grundlagen für das Schmieden und Gießen vermittelt.

Heutzutage werden in der Denkmalpflege und bei Restaurierungen häufig geschmiedete Stücke benötigt, ein*e Schmied*in für die Herstellung kann dafür oftmals nicht gefunden werden. Deshalb werden in diesem Seminar Grundlagen des Schmiedens anhand von selbst erstellten Schmiedestücken wie z. B. Wandhaken, Bänder, Nägeln vermittelt. Beim Gießen werden Kenntnisse im Sandgussverfahren vermittelt, es werden Modelle und Gussformen von kleineren Teilen wie Medaillen und Zaunspitzen hergestellt. Nach dem Gießvorgang erfolgt die Gussbearbeitung sowie das abschließende Patinieren.

Die Seminarleitung hat Georg Hein, Meister und Restaurator im Metallbauerhandwerk, Großhabersdorf. Die Seminargebühr beträgt 360 Euro inklusive Seminarunterlagen, Übungsmaterial und Getränke.

Praxisseminar: Dekoratives mit Kalk – Fresko, Sgraffito, Kalkglättetechnik

Kalk als Material für Konstruktion und Dekoration ist einer der wichtigsten Baustoffe in der Denkmalpflege. Für Mörtel, Putze und Farbe ist das Bindemittel Kalk unglaublich vielseitig trotz seiner einfachen natürlichen Zusammensetzung. Doch der Umgang damit benötigt Fachwissen und Erfahrung, die dieses Praxisseminar allen am Baustoff Kalk Interessierten und den Fachhandwerkern aus dem Maurer-, Stuckateur- oder Malergewerk näherbringen soll.

Aber nicht nur historische Techniken lassen sich mit Kalk authentisch ausführen. Gerade durch seine Natürlichkeit und seine „gesunden“ Eigenschaften erlebt Kalk zunehmend eine Renaissance auch im modernen Baugeschehen. Ebenfalls darauf geht das Praxisseminar von Montag, 2. Mai, bis Mittwoch, 4. Mai 2022 ein.

Das Seminar leitet Melanie Nüsch, Malermeisterin und geprüfte Restauratorin im Maler- und Lackiererhandwerk. Die Seminargebühr beträgt 360 Euro inklusive Seminarunterlagen, Getränke und Übungsmaterial.

Fachseminar: Kalk als Bindemittel für Mörtel und Putz

Das Fachseminar „Kalk - Bindemittel für Mörtel und Putz“ am Dienstag, 24. Mai 2022, vermittelt die Geschichte der Verwendung von Kalkmörtel sowie die Fachkenntnisse zu deren Anwendung in der heutigen Zeit wie auch bei der Sanierung und in der Denkmalpflege.

Planung und Ausführung von Maßnahmen zur Sanierung von historischem Mauerwerk, zur Restaurierung von historischen Putzoberflächen und zur Instandsetzung von historischen Fachwerkgefachen stellen an Planer*innen und Ausführende hohe Anforderungen bei der Auswahl geeigneter Mauer- und Putzmörtel. Im Seminar werden Schadensbilder aufgezeigt und deren Ursachen beschrieben. Es werden die objektspezifischen, bauphysikalischen Anforderungen, vor allem das feuchtephysikalische Verhalten analysiert.

Die traditionellen Herstellungsverfahren von historischen Mörteln werden vorgestellt und die historische Gewinnung von Baukalken wird erläutert. Die zeitgemäßen Kalkarten, ihre Eigenschaften, die Kennzeichnung der Kalke nach Norm und die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Anwendung werden aufgezeigt. Die im Kalk wirkenden Erhärtungsmechanismen werden beschrieben sowie die dabei maßgeblichen Verarbeitungskriterien behandelt.

Die Seminarleitung übernehmen Bernhard Gaul, Maurermeister und Dr. Jürgen Legrum, Bausachverständiger. Die Seminargebühr beträgt 230 Euro inklusive Seminarunterlagen, Mittagessen und Getränke.

Mitglieder*innen der AKH und der IngKH erhalten durch die Teilnahme Fortbildungspunkte entsprechend den Kammerregelungen. Bei weiteren Kammern wird bei rechtzeitiger Anfrage ein Antrag auf Anerkennung gestellt. Zur Rezertifizierung „Energieberater/in für Baudenkmale“ wird eine anerkannte Bescheinigung über 8 Unterrichtseinheiten ausgestellt.

Praxisseminar: Gießerei für Metallbauer*innen, Handwerker*innen und Interessierte

Dieses 3-tätige Praxisseminar von Donnerstag, 23. Juni bis Samstag, 25. Juni 2022 vermittelt den Teilnehmern umfangreiche Kenntnisse im Sandgussverfahren sowie erste theoretische Einblicke ins Wachsausschmelzverfahren. Die Teilnehmenden stellen selbst Modelle und Gussformen für Rekonstruktionen, als auch für zeitgemäßen Neuanfertigungen her.

Der Schwerpunkt liegt bei der Rekonstruktion und Duplizierung von Beschlägen, alten Schlüsseln, Zaunspitzen und Beschriftungen. Nach dem Gießvorgang erfolgt die Gussbearbeitung, sowie das abschließende Patinieren. Dieses erlernte Wissen verschafft den Teilnehmer*innen komplett neue Möglichkeiten bei der Restaurierung, sowie bei modernen Neuanfertigungen.

Die Seminarleitung hat Georg Hein, Meister und Restaurator im Metallbauerhandwerk, Großhabersdorf. Die Seminargebühr beträgt 410 Euro inklusive Seminarunterlagen, Übungsmaterial und Getränke.

Praxisseminar: Beschläge schmieden für Metallbauer*innen, Handwerker*innen und Interessierte

Dieses 3-tätige Praxisseminar von Donnerstag, 14. Juli bis Samstag, 16. Juli 2022 für Restaurator*innen und Interessierte, vermittelt den Teilnehmer*innen praktische und theoretische Kenntnisse in der Rekonstruktion von historischen Tür-, Tor- und Fensterbeschlägen.

Der Schwerpunkt liegt bei der Vermittlung von Schmiedetechniken, um Rekonstruktionen und Duplizierungen von Beschlägen anzufertigen bzw. tieferes Fachwissen aufzubauen. Die Teilnehmer*innen fertigen selbst geschmiedete Beschläge nach zur Verfügung gestellten Vorlagen und Modellen.

Die Seminarleitung hat Georg Hein, Meister und Restaurator im Metallbauerhandwerk, Großhabersdorf. Die Seminargebühr beträgt 360 Euro inklusive Seminarunterlagen, Übungsmaterial und Getränke.

Quelle: Propstei Johannesberg / Delia Roscher