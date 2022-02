Contorion sucht Frauen im Handwerk

Mehr Sichtbarkeit für Frauen im Handwerk zu schaffen, ist das Ziel der Kampagne von Contorion. Foto: Contorion

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März setzt sich Contorion für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Handwerk ein. Auf den unternehmenseigenen Kanälen werden ausschließlich Bilder von Handwerkerinnen gepostet.

Egal ob Auszubildende, Gesellin oder Meisterin aus Handwerk und Industrie – das Berliner Unternehmen ruft alle Frauen im Handwerk zur Teilnahme auf. Interessierte können ab dem 4. Februar hier Bilder von sich bei der Arbeit einreichen. Einsendeschluss ist der 23. Februar 2022.

Frauen im Handwerk sind immer noch unterrepräsentiert

Obwohl jeder fünfte Handwerksbetrieb von einer Frau geführt wird, gelten Berufe im Handwerk noch immer als von Männern dominiert. Die Folge: In den rund 130 Handwerksberufen sind Handwerkerinnen unterrepräsentiert. Das zeigt sich auch beim Nachwuchs, denn laut Zentralverband des Deutschen Handwerks sind gerade mal 18 Prozent der Auszubildenden im Handwerk junge Frauen – die Mehrheit davon in Berufen aus dem kreativen Bereich.

Gerade in vermeintlich männlichen Handwerksberufen herrscht ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Blechschneidende Klempnerinnen, Elektronikerinnen, die Verfahrensanlagen reparieren oder häuserbauende Maurerinnen sind deutlich seltener zu sehen als ihre männlichen Kollegen. Mit der Social Media-Kampagne zum Internationalen Frauentag nutzt Contorion seine Reichweite auf den Plattformen Instagram und Facebook, um Frauen im Handwerk abseits von veralteten Klischees vorzustellen und ihre Arbeit zu würdigen.

Alltag von Frauen im Handwerk auf Social Media

Zum Start der Kampagne konnte Contorion unter anderem Elena und Franziska Dangel begeistern. Die Schwestern sind im Klempner*innenhandwerk tätig und auf Instagram unter dem Namen diehandwerkschwestern aktiv. Dort geben sie Einblicke in ihre Arbeit und wollen andere von Berufen im Handwerk begeistern. „Wir lieben die Abwechslung in unserem Arbeitsalltag und an der frischen Luft zu arbeiten. Man hat einfach ein tolles Gefühl und ist am Ende des Tages super zufrieden, da man einfach sieht, was man geschafft hat“, erzählen die Schwestern.

Beide arbeiten in dem von ihrem Großvater gegründeten Klempner*innen- und Sanitärbetrieb Dangel-Metall. Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account rufen sie Followerinnen dazu auf, an der Kampagne von Contorion teilzunehmen: „Uns ist es wichtig, die Frauen in der Gesellschaft zu stärken und mit Klischees aufzuräumen. Wir möchten der Gesellschaft vermitteln, dass wir Frauen auch in männerdominierten Berufen wie dem Handwerk arbeiten können. Deswegen möchten wir mit unserem Instagram-Account und über Kampagnen, wie der von Contorion, Frauen erreichen und dazu inspirieren sich unabhängig von gesellschaftlichen Normen zu verwirklichen.“

Quelle: Contorion / Delia Roscher