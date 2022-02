Leichte und leistungsstarke Schleiftechnik

Der neue Wand- und Deckenschleifer überzeugt durch seinen leistungsstarken Motor. Foto: Storch

Gerade bei Arbeiten in der Höhe, können leichte und weitreichende Wand- und Deckenschleifer den Arbeitsablauf erleichtern. Ein neuer Wand- und Deckenschleifer mit einem geringen Gewicht bietet eine optimale Voraussetzung zur Untergrundvorbereitung. Noch bis zum 7. März kann eine Anschaffung in zwei alternativen Sets erfolgen, eine Förderung durch die BG Baus ist möglich.

Der Spider® 2800 L von Storch ist ein neuer, extraleichter Wand- und Deckenschleifer mit Klettschleifteller für müheloses Schleifen von Wand- und Deckenflächen, bei Verputzarbeiten und Trockenbau. Mit seinem geringen Gewicht von 2,86 kg und seinem leistungsstarken Motor bietet das Schleifgerät die optimale Unterstützung für die professionelle Untergrundvorbereitung großer Flächen. Der flexible Schleifkopf mit variabel verstellbarem Kantenausschnitt macht jede Bewegung mit und sorgt in allen Kanten und bis zum Rand für ein professionelles Schleifergebnis. Dank des ergonomisch geformten Griffs liegt der Spider® 2800 L perfekt in der Hand und lässt sich sicher führen. Im Griff integriert ist ein digitales Display zur Drehzahlregulierung mit Betriebsstundenzähler. Für die gleichmäßige und schonende Arbeit im Dauereinsatz besitzt der bürstenlose, wartungsfreie Motor eine Sanftanlauf-Funktion und Konstantgeschwindigkeitselektronik.

Praktische Transportmöglichkeit

Der Spider® 2800 L von Storch wird in einer praktischen Transporttasche und mit einem vier Meter langen Anschlusskabel geliefert. Ein praktisches Zubehör ist eine Verlängerung für bis zu 50 cm zusätzliche Reichweite, diverse Klettschleifmittel und ein Schleifstaubsauger. Noch bis zum 7. März 2022 bietet Storch den Spider® 2800 L in einer interessanten Aktion 2 alternative Sets an. Zudem ist eine Förderung von bis zu 400,- EUR durch die BG Bau möglich.

Quelle: Storch / Wolfram Hülscher