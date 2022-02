Hohe Qualität bei Restaurierungsarbeiten an Denkmälern wird prämiert

Das Wohnhaus Stephanikirchhof erhielt 2015 den 1. Preis beim Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt. Foto: Roland Rossner/Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) schreiben den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege 2022 in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern aus.

Was haben ein Fachwerkhaus am Stephaniskirchhof in Aschersleben, das Brunnenhaus Gesundbrunnen in Halle/Saale und die ehemalige Domherrenkurie in Magdeburg gemeinsam? Sie wurden bereits mit dem Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege ausgezeichnet, den der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) 2022 erneut in Sachsen-Anhalt ausloben.

Vorbildliche Restaurierungen werden belohnt

Ausgezeichnet werden durch diesen Preis private Denkmaleigentümer*innen, die gemeinsam mit qualifizierten Handwerksbetrieben bei der Erhaltung ihrer Denkmale seit 2015 Vorbildliches geleistet haben, sowie die ausführenden Betriebe unterschiedlichster Gewerke für ihre an den historischen Bauten erbrachten Leistungen. Für die Eigentümer*innen stehen Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.000 Euro bereit, die Handwerker*innen erhalten entsprechende Urkunden.

Preisverleihung mit Ministerpräsidenten im Oktober

Die Ausschreibung des Preises in Sachsen-Anhalt erfolgt in enger Zusammenarbeit und mit Unterstützung des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie, der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt, des Landesverwaltungsamtes als Oberer Denkmalschutzbehörde, der Architektenkammer Sachsen-Anhalt sowie den Handwerkskammern Magdeburg und Halle (Saale). Der Preis wurde in Sachsen-Anhalt zuletzt 2015 ausgelobt. Die Preisverleihung mit dem Ministerpräsidenten findet im Oktober statt.

Arbeitsfeld Denkmalpflege benötigt Zuwachs

Mit dem Preis wollen Handwerk und Denkmalpflege für die erforderliche hohe Qualität bei den Restaurierungsarbeiten an Denkmalen gerade im Privatbesitz werben. Den Eigentümer*innen von Denkmalen soll durch gute Vorbilder Mut gemacht werden, bei der Erhaltung ihrer historischen Bauten die Leistungsfähigkeit qualifizierter Handwerksbetriebe für ein nachhaltiges Ergebnis zu nutzen. Andererseits soll der Preis die Handwerker*innen auf das Arbeitsfeld Denkmalpflege aufmerksam machen, für das in den Fortbildungszentren des Handwerks Fortbildungen und Zusatzqualifikationen angeboten werden. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz vergibt dazu auch Stipendien.

Quelle: Deutsche Stiftung Denkmalschutz / Delia Roscher