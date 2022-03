Neue Staffel von Handwerks Miss&Mister 2023 schon ab März

Gruppenfoto der Miss&Mister 2021. Foto: Inga Geiser / Verlagsanstalt Handwerk

Am 7. März startet die Bewerbungsphase der neuen Staffel von Handwerks Miss&Mister 2023. Coronabedingt findet das Finale von Miss&Mister 2022 bereits im Juli statt.

In diesem Jahr startet die Bewerbungsphase zu Miss und Mister Handwerk 2023 früher als sonst: Am 7. März 2022 geht es schon los. Parallel dazu beginnt ebenso das Online-Voting. Dem vorgezogenen Start entsprechend endet die Bewerbungs- und Votingphase nicht wie gewohnt im August, sondern am 8. Mai 2022.

Bewerbung und Voting 2023

Im Anschluss wird sich die Jury – dazu gehören als Sponsoren die Signal Iduna Gruppe und die IKK classic sowie der Partner Haix – zusammensetzen und bestimmen, welche sechs Handwerkerinnen und sechs Handwerker mit den meisten Votes aus der Online-Abstimmung eine Runde weiter und hinterher in den Kalender kommen.

Handwerkskalender 2023

Visagist*innen, Fotograf*innen und Videoproduzent*innen – all das bietet das professionelle Kalendershooting, bei dem sich alles um die Kandidat*innen und das Handwerk dreht.

Zudem ist das Shooting für den Handwerkskalender 2023 als große Foto-Tour im Sommer dieses Jahres geplant. Danach folgt ein weiteres Online-Voting, der Jury-Entscheid und letztlich das Finale im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse in München.

Quelle: Deutsches Handwerksblatt / Delia Roscher