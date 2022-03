Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade stellt sich breiter auf

Der Fachverband SAF wird die Interessen von Fachunternehmen künftig überregional vertreten. Foto: SAF

Der Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade (SAF) wird die Interessen der Fachunternehmen des Handwerks künftig auch überregional vertreten. Mit den Leistungen seines Branchenzentrums Ausbau und Fassade in Rutesheim nimmt der Verband die Herausforderungen der Zukunftsmärkte in den Fokus.

Mit der stärkeren überregionalen Ausrichtung will der Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade (SAF) den Herausforderungen sich verändernder Märkte künftiger noch wirksamer begegnen. Als bundesweit größter Spezialverband für Innungen und Fachunternehmen in den Gewerken Putz, Stuck und Trockenbau nimmt er nach seinem Rückzug aus der Bundesfachgruppe im ZDB nun die Interessen der Fachunternehmen stärker selbst bundesweit in den Blick. Mit seinem Branchenzentrum Ausbau und Fassade in Rutesheim und seinen starken Wurzeln in Baden-Württemberg ist der Verband dafür sehr gut aufgestellt.

„Mit der stärkeren eigenen bundesweiten Ausrichtung wollen wir der Verantwortung für die Weiterentwicklung unseres Handwerks noch besser gerecht werden. Nach unserem Rückzug aus der Bundesfachgruppe BAF machen wir damit einen konsequenten Schritt, um Interessenvertretung und Verbandsleistung im Ausbau neu zu denken und bundesweit umzusetzen. Dabei können wir auf unsere starke Basis hier im Süden setzen“, sagt Rainer König, erster Vorsitzender des Fachverbandes der Stuckateure für Ausbau und Fassade (SAF).

Mitgliedsbetriebe profitieren von Beratungsleistungen und Unterstützungen für Betriebswirtschaft bis Technik und können weitere branchenspezifische Angebote nutzen. Dazu gehören auch innovative Qualifizierungsmodelle für die Märkte der Zukunft im Bereich Gesundes Wohnen, Energetische Sanierung und gewerkeübergreifende Kooperation. Interessierten Fachunternehmen stehen verschiedene Mitgliedschaftsmodelle zur Verfügung.

Über den Fachverband SAF

Der Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade (SAF) vertritt die Interessen von 34 Mitgliedsinnungen mit rund 900 Betrieben. Als bundesweit größter Fachverband der Gewerke Putz, Stuck, Trockenbau und Fassade fördert er die fachliche und wirtschaftliche Entwicklung seiner Mitglieder durch Beratung und Informationen in den Bereichen Technik, Recht, Betriebswirtschaft und Marketing. Darüber hinaus ist der SAF Arbeitgeberverband und engagiert sich stark in allen Bereichen der Aus- und Weiterbildung.

Als Kompetenzzentrum für Ausbau und Fassade mit dem Programm der Ausbau-Akademie übernimmt der SAF bundesweite Aufgaben als Bildungsdienstleister in den o. a. Gewerken. Das umfasst auch die Schnittstelle zwischen Industrie, Forschung und betrieblicher Praxis.

Quelle: Fachverband SAF / Delia Roscher