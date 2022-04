Denkmaldetails vor der Linse

Prävention für erfolgreichen Denkmalerhalt – Restaurierung von Schloss Kannawurf. Foto: M.-L. Preiss/Deutsche Stiftung Denkmalschutz Anzeige



Die Fotoaktion zum Tag des offenen Denkmals® 2022 startet hat begonnen. Gesucht werden in diesem Jahr Kulturspuren und faszinierende Denkmaldetails, die den Lebensweg eines Bauwerks dokumentieren.

Passend zum Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ lädt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) als bundesweite Koordinatorin alle Besucher*innen am Tag des offenen Denkmals zur Teilnahme an der diesjährigen Foto-Aktion ein. Wiederentdeckte Malereien, rätselhafte Inschriften oder Narben im Mauerwerk: Gesucht werden in diesem Jahr Kulturspuren und faszinierende Denkmaldetails, die den Lebensweg eines Bauwerks dokumentieren.

Motive mit Erkenntniswert

Bis zum 12. September 2022 ist das Teilnahmeformular zur Fotoaktion freigeschaltet. Drei besonders eindrucksvolle Denkmal-Schnappschüsse prämiert die Jury der DSD mit einer exklusiven Veröffentlichung in der November-Ausgabe der MONUMENTE, dem Magazin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Zusätzlich erhalten die drei Sieger den eigenen Schnappschuss als qualitätvollen Fotodruck durch den Preisstifter Pixum. Die Fotografen der ersten zehn ausgezeichneten Denkmal-Schnappschüsse können sich ebenfalls auf Pixum-Wertgutscheine freuen.

Denkmale sind Zeitzeugen und ihre historische Bausubstanz steckt voller Beweismittel, die es fotografisch in Szene zu setzen gilt. Kulturspuren wie etwa Steinmetzzeichen, Abbundzeichen im Fachwerk, Feuchtigkeitsschäden oder jüngere An- und Umbauten sind wertvolle Indizien für die Denkmalpflege. Mithilfe solcher Details können Experten und Expertinnen oftmals faszinierende Erkenntnisse über ein Bauwerk, seine Bewohner*innen oder die Baugeschichte aufdecken. Inwieweit der Denkmal-Schnappschuss das diesjährige Motto repräsentiert, lässt sich als kurzer Kommentar im Teilnahmeformular ergänzen.

Die eigenen Entdeckungen im Anschluss auf Social Media teilen

Dazu bietet die DSD den Fotogenerator an. Mit wenigen Klicks lässt sich nach der Teilnahme ein Tag des offenen Denkmals®-Filter auswählen, über das Foto legen und im optimalen Format für Instagram oder Facebook abspeichern. Unter dem Hashtag #denkmalschnappschuss entsteht eine bunte Bildergalerie zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals.

Der Tag des offenen Denkmals® ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit 1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert. Die DSD ist für das Konzept des Aktionstags verantwortlich, legt das jährliche Motto fest und stellt ein umfassendes Online-Programm sowie zahlreiche kostenlose Werbemedien zur Verfügung. Sie unterstützt die Veranstalter mit bundesweiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie einem breiten Serviceangebot.

Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days. Mit diesem Tag schafft die Stiftung große Aufmerksamkeit für die Denkmalpflege in Deutschland. Vor Ort gestaltet wird der Tag von unzähligen Veranstaltenden – von Denkmaleigentümer*innen, Vereinen und Initiativen bis hin zu hauptamtlichen Denkmalpfleger*innen –, ohne die die Durchführung des Tags des offenen Denkmals nicht möglich wäre. Der Tag des offenen Denkmals ist eine geschützte Marke der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Quelle: Deutsche Stiftung Denkmalschutz / Delia Roscher