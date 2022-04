Caparol PowerTour: Laut, bunt, emotional

Die bundesweite Roadshow macht Station bei 30 Farbengroßhändlern. Foto: Caparol



Heute, am 25. April, startet die Caparol PowerTour bei Späth Knoll in Darmstadt. Drei Wochen lang wird nun durch ganz Deutschland getourt. Mit den sogenannten Cubes will Caparol die Marke erlebbar machen.

Caparol erfindet sich neu – und die ganze Branche gleich mit. Die Marke mit dem gestreiften Elefanten wird in diesem Jahr eine aufsehenerregende Kampagne starten, welche das Handwerk in den Mittelpunkt stellt. „Es wird laut, es wird bunt, und es wird emotional “, sagt Christel Biendara, Leiterin des Caparol-Marketing Managements, und verspricht: „Caparol will mit dieser Art der Kampagne das Malerhandwerk gerade für junge Menschen noch attraktiver und cooler machen.“

Start der Kampagne ist eine dreiwöchige Roadshow durch ganz Deutschland, die am 25. April bei Späth Knoll beginnt. Zwei riesige Event-Cubes besuchen auf der „Caparol PowerTour“ den Standort des Farbengroßhändlers in Darmstadt.

Caparol neu erleben

Während der Roadshow macht Caparol die Marke erlebbar. Dabei erhalten in erster Linie Handwerker*innen einen inspirierenden Blick in die Caparol-Markenwelt. „Wir wollen Caparol als Lead- und Love-Brand etablieren“, erklärt Christel Biendara. „Während die Besucher im Lead-Truck umfangreiche Informationen über die Produkt- und Serviceleistungen mit inspirierenden Oberflächen, Trendwelten, digitalen Gestaltungs-Tools und dem wichtigen Zukunftsthema Nachhaltigkeit erhalten, finden sie im sogenannten Love-Cube am Ende Eintritt in eine neue Markenwelt: Wir sprechen alle Sinne an.“

So wird die Marke erlebbar, Raum geschaffen, um sich auszutauschen, Networking zu betreiben und Caparol als „Leittier“, als Lead- und Love-Brand, frischen Wind zu verleihen. Biendara: „Wir wollen die führende Marke der Herzen sein.“ Alle Infos zur Tour gibt es auf www.caparol.de/obernice.

Quelle: Caparol / Delia Roscher