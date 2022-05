Miss und Mister Handwerk 2022: Das finale Voting hat begonnen

Die diesjährigen Kandidat*innen von Miss und Mister 2022. Foto: Verlagsanstalt Handwerk / Inga Geiser Anzeige



Die Finalist*innen von Handwerks Miss&Mister 2022 stellen sich dem Voting für die Endrunde vor der Wahl. Zu diesem Anlass präsentieren sich alle Kandidat*innen noch einmal in ganz persönlichen Videos.

Vom 10. Mai bis zum 27. Juni 2022 läuft die letzte Online-Abstimmung vor der Wahl zu Miss und Mister Handwerk 2022. Die Videos der Handwerker*innen sind auf der Website verfügbar und werden schrittweise ebenso in den Sozialen Medien veröffentlicht.

Hundert Prozent authentisch

In ihren selbst gedrehten Videos präsentieren die Kandidat*innen sich und ihre Handwerksberufe. Sie erzählen, wie sie den Weg ins Handwerk gefunden haben, was sie daran so schätzen und wieso sie Miss oder Mister Handwerk 2022 werden wollen. Als überzeugende Botschafter*innen zeigen die Finalisten, dass das Handwerk nicht nur Spaß macht, sondern ebenso eine Investition in die Zukunft ist, die spannende Themen mit sich bringt.

Zu den Finalist*innen gehören:

Matthias Thomas, Elektrotechniker in Villenbach,

Kira Stork, Schornsteinfegerin in Bad Oeynhausen,

Jörg Rohn, Raumausstatter in Frankfurt am Main,

Julie Heimann, Zimmerin in Anschau,

Patrick Pieschek, Orthopädieschuhmacher in Hamburg,

Vivien Albrecht, Malerin und Lackiererin in Dortmund,

Aaron Kukic, Karosserie- und Fahrzeugbauer in Munderkingen,

Franziska Kossendey, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin in Zimmern ob Rottweil,

Steven Hornig, Maler und Lackierer in Recklinghausen,

Luisa Lüttig, Steinmetzin und Steinbildhauerin in Göppingen,

Mike Schawohl, Dachdecker in Plettenberg,

und Anna Samol, Elektronikerin in Lampertheim

Finale 2022

Am 6. Juli 2022 werden im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München Miss und Mister Handwerk 2022 gekürt. Dabei sind die Stimmen des finalen Online-Votings, der Jury und des Publikums vor Ort entscheidend.

Zur Jury gehören neben Hans Peter Wollseifer, dem Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal Iduna Gruppe, sowie Frank Hippler, Vorstandsvorsitzender der IKK classic, und Catrin Hippler, Leiterin Geschäftsbereich Kunden der IKK classic, Adnan Tufan, Abteilungsleiter Events und Design bei Haix, Irmke Frömling, Chefredakteurin des Norddeutschen Handwerks, sowie die amtierenden Miss und Mister Handwerk 2021, Alena Schneider und Sebastian Tenius.

Das Finale von Handwerks Miss&Mister 2022 wird in der Halle B5 „Handwerk & Design“ der IHM auf der Bühne von Radio Arabella (Standnummer B5.536) stattfinden. In diesem Jahr wird Steffi Schaller, Moderatorin von Radio Arabella, gemeinsam mit Sandra Hunke, Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Model, durch die Wahl führen.

Quelle: Deutsches Handwerksblatt / Delia Roscher