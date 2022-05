Pioniergeist mit visionärem Ideenreichtum

Nachruf auf Dipl.-Ing. Bernd Unger.



Am 7. April verstarb Dipl.-Ing. Bernd Unger. Mit ihm verliert die Wärmedämm-Branche einen ihrer bekanntesten Ideengeber, der mit der Entwicklung der ersten putzfähigen Holzfaser-Dämmsysteme den Markt für ökologischen Wärmeschutz revolutionierte.

Schon als junger Mann machte sich Bernd Unger mit seinen wärmetechnischen und elektromechanischen Erfindungen einen Namen und gewann einige Forschungswettbewerbe. Nach seinem Studium der Elektrotechnik gründete Bernd Unger 1989 das Unternehmen Naturhaus Sachsen (später Unger Diffutherm) und schulte Architekt*innen, Verarbeiter*innen und Bauherren. Angetrieben von seiner Passion für wohngesundes Bauen startete er erste Testreihen mit Platten aus Holzfasern zum Verputzen.

Mit der ersten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in Europa für ein putzfähiges Dämmsystem aus Holzfasern schaffte er den Durchbruch in der Dämmstoffbranche. Daneben war er Gründungsmitglied des Verbandes Holzfaserdämmstoffe e. V. Mit über 70.000 Objekten, die mit der natürlichen Holzfaserplatte gedämmt wurden, und zahlreichen Geschäftspartnern in ganz Europa, entwickelte sich Unger Diffutherm zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen. Bernd Unger liebte und lebte seine Arbeit und wurde vom gesamten Team zu jeder Zeit sehr geschätzt

2017 übergab er die Geschäftsleitung seiner Tochter Anka Unger und widmete sich ganz der Forschung und Entwicklung neuer Produkte. Er stand dem Unternehmen und seiner Tochter, mit der ihn eine besonders innige Beziehung verband, weiterhin mit all seiner Erfahrung beratend zur Seite. Sein Pioniergeist und visionärer Ideenreichtum, seine leidenschaftliche Schaffenskraft und Herzlichkeit bleiben uns Vorbild und Inspiration.

Das Team von UdiDÄMMSYSTEME