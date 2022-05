towio – eine Software fürs Handwerk

Mit towio lassen sich Verwaltungsprozesse im Handwerk einfach digitalisieren. Foto: Würth Anzeige



Mit der digitalen Plattform towio lassen sich alle wesentlichen Verwaltungsprozesse in Handwerksbetrieben digitalisieren. Dazu gehören beispielsweise die Erstellung sowie der Versand von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen.

Bequemer Zugang und vielfältige Funktionen

Die digitale Plattform wurde von Cloud Services entwickelt, einem Start-Up innerhalb der Würt-Gruppe. towio ist modular aufgebaut, sodass der Funktionsumfang dank der aktuell insgesamt 22 verfügbaren Erweiterungen problemlos und hochflexibel den jeweiligen unternehmensspezifischen Anforderungen angepasst werden kann. Bei entsprechender Konfiguration lässt sich mit dem System der gesamte Zyklus eines Auftrags abbilden – von der Angebotserstellung und dem Auftragseingang über die Aufgaben- und Mitarbeiter*innenplanung bis hin zur Dokumentation der Auftragserledigung sowie zur Rechnungsstellung im elektronischen ZUGFERD-Format und Überwachung des Zahlungseingangs.

Letzteres gewährleistet die Integration des Online-Bankings mit automatischer Belegerkennung. Dadurch werden von Kund*innen beglichene Rechnungen automatisch als gebucht und selbst zu leistende Zahlungen nach erfolgreicher Ausführung als erledigt angezeigt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Anwender*innen haben nicht nur stet den aktuellen Überblick über alle wesentlichen Vorgänge wie Aufträge und deren aktuellen Bearbeitungsstand, den eigenen Lagerbestand und laufende Bestellungen, sondern realisieren damit zugleich einen nahezu durchgängig papierlosen Verwaltungsprozess.

Der Zugang zu der digitalen Plattform kann wahlweise bequem vom Schreibtisch aus mit dem PC, Laptop oder mit einem mobilen Endgerät direkt von der Baustelle oder beim Kunden vor Ort erfolgen.

Kommunikation zwischen Büro und Baustelle wird erleichtert

So lassen sich im Büro für die Erledigung einzelner Aufgaben so genannte Servicetickets erstellen, die die auszuführenden Tätigkeiten konkret beschreiben, sie bestimmten Mitarbeiter*innen zuordnen und anschließend auf elektronischem Wege dem oder der betreffenden Mitarbeiter*in direkt auf die Baustelle übermittelt werden. Haben Mitarbeitende den betreffenden Auftrag erledigt, erstellt sie wiederum direkt auf der Baustelle mithilfe eines mobilen Endgeräts einen Servicebericht. Dieser dokumentiert die ausgeführten Arbeiten und benennt Zeitaufwand sowie Materialbedarf und wird in das System eingestellt. Auf Basis dieser Berichte erfolgt anschließend auch gleich die Erzeugung der zugehörigen Rechnung.

Weitere Features von towio sind der intuitiv bedienbare Formular-Editor zur einfachen Generierung individueller Formulare, Listen, Vordrucke etc. und die Integration verschiedener gebräuchlicher Schnittstellen wie IDS, OCI und EDIFACT. Es gewährleistet zudem eine komfortable Kommunikation mit Lieferanten sowie die optionale Einbindung weiterer Online-Services von Würth wie etwa dem ORSY-Betriebsmittelmanagement, dem „isi!! Gefahrstoffmanagement“, dem PSA-Manager oder dem Möbel-Konfigurator „Wüdesto“.

Quelle: Würth / Delia Roscher