Fliessestrich-Forum 2022 am 17. und 18. Oktober in Fulda

Der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM), das Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung (IBF) und der Bundesverband Estrich und Belag (BEB) führen das ursprünglich für März dieses Jahres geplante Fliessestrich-Forum nun am 17. und 18. Oktober 2022 in Fulda als Präsenzmeeting durch.

Die inzwischen siebte Auflage dieses Branchenevents startet am 17. Oktober 2022 mit einem gemeinsamen Abendessen im Tagungshotel Maritim am Schlossgarten in Fulda. Tags darauf folgt ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt neun Vorträgen in mehreren Blöcken. Pausen dazwischen bieten die Chance zum fachlichen Austausch mit Referenten und Kolleg*innen. „Genügend Zeit zum persönlichen Gespräch war von Anfang an charakteristisch für das Fliessestrich-Forum“, erklärt VDPM-Geschäftsführerin Antje Hannig, „wir sind froh, dass dies wieder möglich ist. Die kompakten Fachvorträge spiegeln die enorme Bandbreite aktueller Themen bei Fließestrich wider und bilden eine perfekte Diskussionsgrundlage.“

Ökologische Einflüsse auf Estrichkonstruktionen, die Rohstoffsituation bei Sand und Gips sowie der Forschungsstand beim Recycling von Calciumsulfat-Fließestrich bilden den ersten thematischen Schwerpunkt im Programm. Der Nachmittag widmet sich dann vor allem der Praxis mit Beiträgen unter anderem zu Estrich und Fußbodenheizung, zum Thema Schwinden und zu Grundierungen auf Calciumsulfat-Fließestrich.

Das detaillierte Programm mit den Referent*innen und Infos zur Anmeldung stehen ab dem 5. Juli 2022 sowie auf den Seiten des IBF und des BEB zur Verfügung. Unter dem Stichwort „FE-Forum“ können Interessierte ab sofort Zimmerreservierungen in den Fuldaer Hotels „Maritim“, „Platzhirsch“ und „Altstadt Arte“ vornehmen.

