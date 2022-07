60 Jahre Steigtechnik aus dem Allgäu

Das Thema Sicherheit wird bei HYMER-Steigtechnik seit 60 Jahren großgeschrieben. Foto: HYMER Anzeige



Die Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum: Seit 60 Jahren entwickelt und produziert das mittelständische Familienunternehmen aus dem baden-württembergischen Wangen stabile Steigtechnik für ergonomisches und sicheres Arbeiten in luftiger Höhe.

Die Produktion qualitativ hochwertiger und äußerst langlebiger Steigtechnik ist seit 60 Jahren die Kernkompetenz der Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG. Alles begann am 1. Juli 1962 in Wangen/Neumühle: Erwin Hymer übernahm an diesem Tag den Fertigungszweig Leichtmetall-Leitern des einst weltbekannten deutschen Flugzeugkonstrukteurs Dornier. Gemeinsam mit Fritz Lang startete er in Neumühle die Produktion. Das Geschäft brummte: Schon 8 Jahre später mussten größere Räumlichkeiten her. Man fand sie schließlich in Wangen/Käferhofen – und ist bis heute dem Standort treu geblieben.

Mittlerweile erstreckt sich die Produktionsfläche auf über 5000 m². HYMER ist einer der größten Arbeitgeber der Region. Die beiden Geschäftsbereiche Steigtechnik und Fahrzeugtechnik beschäftigen insgesamt über 300 Mitarbeiter*innen. Damals wie heute im Besitz der Gründerfamilie ist HYMER ein florierendes, familienfreundliches, europaweit agierendes Unter-nehmen. HYMER-Steigtechnik entwickelt und produziert hochfunktionale Leitern, Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen, Steigleitern, Tritte und Arbeitspodeste sowie Fahrgerüste.

Den Weg in die Moderne gefunden

1962 umfasste Erwin Hymers Herstellungssortiment „alle von Dornier bisher gefertigten Leitertypen“ sowie „Sonderanfertigungen auf Anfrage“. Diesem Grundprinzip folgt die Steigtechnikproduktion im Allgäu auch heute noch. Das breit gefächerte Portfolio beinhaltet sofort verfügbare Serienprodukte wie auch individuell konfigurierbare Steigtechniklösungen. Zu den beliebten Serienprodukten gehört beispielsweise das HYMER-Fahrgerüste-Programm, welches die Wangener in ihrem Jubiläumsjahr besonders hervorheben.

Für Kund*innen mit ganz individuellen Anforderungen sind hingegen die maßgeschneiderten Sonderkonstruktionen interessant. HYMER hat hierfür ein umfassendes Beratungs- und Service-Angebot. Es reicht von der direkten persönlichen Beratung bis hin zu modernen digitalen Tools wie dem Online-Konfigurator für Steigleitern und weitere Steigtechnik-Produkte aus dem HYMER-Baukastensystem. Aus einer Vielzahl standardisierter Einzel-komponenten lassen sich online Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen konfigurieren. Der Online-Konfigurator ermöglicht dabei die Konfiguration der Baukasten-Produkte als 3D-Modell in real time.

60 Jahre und noch lange kein Oldie

Auch nach außen hin zeigt sich das Traditionsunternehmen modern und zukunftsorientiert: Vor kurzem hat HYMER seinen Web- und Markenauftritt komplett überarbeitet. Mit einem frischen und offenen Logo-Design in der Signalfarbe Rot sowie dem Slogan „Hard work made easy“ zeigen die Steigtechnik-Profis, dass Funktionalität, Qualität und Sicherheit nicht nur Worte, sondern gelebte Werte sind. „Der rote Streifen“ am Holm – bereits 1971 aus der Taufe gehoben – bleibt dabei das zentrale Markenzeichen der Wangener Steigtechnik-Profis.

Quelle: HYMER / Delia Roscher