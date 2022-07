Umsatzrekord bei Farben und Lacken

Trotz sinkender Nachfrage konnte ein Umsatzrekord bei Farben und Lacken erreicht werden. Foto: Friedberg/stock.adobe.com

2021 wurden in Deutschland deutlich weniger Anstrichmittel verkauft als 2020. Wie die aktuellen Daten einer Marktstudie zu Farben und Lacken des Marktforschungsinstituts Branchenradar.com Marktanalyse zeigen, erhöhten sich die Herstellererlöse dank steigender Verkaufspreise.

Im ersten Corona-Jahr 2020 wurde in Deutschland so viel gepinselt wie schon lange nicht. Kurzarbeit und Homeoffice ließen die Nachfrage nach baulich verwendeten Farben und Lacken (Streichqualität) deutlich steigen. Dabei handelte es sich in vielen Fällen aber um Vorziehkäufe, die den Bedarf im vergangenen Jahr dann verkürzten.

Nichtsdestotrotz stiegen die Herstellererlöse im Jahr 2021 moderat. Laut aktuellem Branchenradar Farben und Lacke in Deutschland erhöhte sich der Marktumsatz um 0,9 Prozent gegenüber Vorjahr. Mit 2,03 Milliarden Euro Umsatz erzielte man sogar ein All-time-High.

Verantwortlich für den Umsatzrekord waren steigende Preise bei Bautenlacken und Wandfarben. Der durchschnittliche Verkaufspreis verteuerte sich in beiden Fällen um rund vier Prozent gegenüber Vorjahr. Infolge kletterte der Umsatz mit Wandfarben auf 1,59 Milliarden Euro (+2,8 Prozent geg. VJ). Der Erlösrückgang bei Bautenlacken konnte bei 289 Millionen Euro (-0,9 Prozent geg. VJ) begrenzt werden. Einzig der Markt für Holzschutzmittel rutschte tief ins Minus. Da verstärkt preisgünstigere Artikel nachgefragt wurden, entwickelten sich die Verkaufspreise nur seitwärts. Infolge sanken die Herstellererlöse um nahezu dreizehn Prozent gegenüber Vorjahr auf 150 Millionen Euro.

Quelle: Branchenradar.com / Delia Roscher