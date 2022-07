Miss und Mister Handwerk 2022 sind gewählt

Miss und Mister Handwerk 2022. Foto: Markus Schlaf

Luisa Lüttig und Aaron Kukic dürfen sich Miss und Mister Handwerk 2022 nennen. Bei der 12. Wahl auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München setzten sie sich gegen ihre Konkurrent*innen durch.

Aus zahlreichen Bewerbern haben es Luisa Lüttig und Aaron Kukic bis zum Titelgewinn geschafft. „Ich bin so stolz, das Handwerk nun als Miss Handwerk 2022 von seiner schönsten Seite zeigen zu können, und hoffe, vor allen Dingen viele junge Menschen für das Handwerk begeistern zu können“, freut sich Luisa Lüttig nach der Entscheidung. Mister Handwerk 2022 Aaron Kukic schließt sich ihr an und erklärt weiter: „Unsere Reise bis hierher war einfach toll – von der Bewerbung, den Votings, der Kalenderproduktion und den Challenges bis hin zu dem Finale hier auf der IHM. Ich freue mich wahnsinnig über den Titel!“

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte die Wahl wieder im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München stattfinden. Das Finale von Handwerks Miss&Mister 2022 trug sich in der Halle B5 „Handwerk & Design“ auf der Bühne von Radio Arabella (Standnummer B5.536) zu. Steffi Schaller, Moderatorin von Radio Arabella, führte gemeinsam mit Sandra Hunke, Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Model, durch die Wahl. Projektleiterin Claudia Stemick resümiert: „Auch in diesem Jahr hatten wir wieder spannende Kandidaten und eine spannende Entscheidung – und es freut uns, dass die Wahl endlich wieder im Rahmen der IHM stattfinden konnte.“

Bei der Entscheidung waren die Stimmen des finalen Online-Votings, der Jury und des Publikums vor Ort entscheidend.

Die Finalist*innen

Vivien Albrecht, Malerin und Lackiererin in Dortmund

Julie Heimann, Zimmerin in Anschau

Franziska Kossendey, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin in Zimmern ob Rottweil

Luisa Lüttig, Steinmetzin und Steinbildhauerin in Göppingen

Anna Samol, Elektronikerin in Lampertheim

Kira Stork, Schornsteinfegerin in Bad Oeynhausen

Steven Hornig, Maler und Lackierer in Recklinghausen

Aaron Kukic, Karosserie- und

Fahrzeugbauer in Munderkingen

Patrick Pieschek, Orthopädieschuhmacher in Hamburg

Jörg Rohn, Raumausstatter in Frankfurt am Main

Mike Schawohl, Dachdecker in Plettenberg

Matthias Thomas, Elektrotechniker in Villenbach

Die Jury bestand aus:

Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal Iduna Gruppe Frank Hippler, Vorstandsvorsitzender der IKK classic Catrin Hippler, Leiterin Geschäftsbereich Kunden der IKK classic Adnan Tufan, Abteilungsleiter Events und Design bei Haix Miss und Mister Handwerk 2021, Alena Schneider und Sebastian Tenius

Quelle: Verlagsanstalt Handwerk / Delia Roscher