Wettbewerbsgewinner von Hilfsprojekten in Ukraine stehen fest

Die Jury von Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft ermittelte die Gewinnerprojekte. Foto: Sto-Stiftung Anzeige



Die Sto-Stiftung lobte Anfang Mai ein zusätzliches Sonderbudget von 100.000 Euro aus für Hilfsprojekte, die der ukrainischen Gesellschaft insgesamt, aber auch Teilgruppen wie Familien oder Einzelpersonen zugutekommen sollen.

Die gemeinnützige Sto-Stiftung fördert seit 17 Jahren vor allem den Handwerks-Nachwuchs im Ausbaugewerbe wie Maler*innen und Stuckateur*innen, sowie Studierende der Architektur und des Bauingenieurwesens. Dafür stehen pro Jahr eine Million Euro zur Verfügung. Da sich die Stiftung im Baubereich engagiert und weil der Krieg im Osten und Süden der Ukraine große Schäden an Gebäuden und Infrastruktur angerichtet hat, entschloss sich der Stiftungsrat, gerade hier zu helfen. Im Fokus des Wettbewerbs mit einer Fördersumme von 100.000 Euro standen deshalb Initiativen, die sich der Wiederherstellung von Wohnraum und Infrastruktur sowie die Betreuung der im Land selbst und in europäische Länder Geflüchtete zur Aufgabe gemacht haben.

Bis zum 30. Juni bewarben sich rund 50 Organisationen – meist NGOs, kommunale Initiativen und Hochschulen. Als besonders förderwürdig stufte die Jury Mitte Juli insgesamt drei Hilfsinitiativen ein:

Das „Craft Hub des Institute of Social Policy of the Region“, Kharkiv, plant den Auf- und Ausbau einer großen Werkstatt, in der vor allem Geflüchtete angelernt werden, um unter professioneller Anleitung den Wohnungsbestand wiederherzustellen.

Das Craft Center „City of Artificers“ des Stadtrats von Novomoskovsk schafft unter anderem Kinderbetreuungsmöglichkeiten, damit vor allem geflüchtete Mütter neue handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten erlernen können. Ziel der Aus- und Umbildung ist die Befähigung, später neue Betriebe aufbauen zu können.

„Perspektiven für junge Menschen“ ist eine kommunale Initiative der Stadt Kiew, die wegen geringer körperlicher Einschränkungen nicht wehrdienstfähige Personen zu professionellen Bauhandwerkern ausbildet.

Aufgrund der Vielzahl und der Qualität der eingesandten Förderprojekte vergab die Sto-Stiftung zudem vier Sonderpreise. Die zusätzlichen insgesamt 55.000 Euro gingen an „Common (Re)Constructor“ der Hochschule Wismar und der Technischen Universität Dortmund, „Alternative Transportation for Social Workers“ des Sumy City Territorial Center of Social Service, „Welcome Harbour for Culture and Integration“ der Internationalen Bauausstellung Stuttgart und „Workshops with Ukrainian Children“ der Tschechischen Technischen Universität Prag.

Quelle: Sto-Stiftung / Delia Roscher