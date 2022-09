Forum Zukunft Trockenbau Ausbau 2022

Rückblick auf das Forum 2019. Foto: zukunft-trockenbau.de Anzeige



Vom 15. bis 16. September 2022 findet in Berlin das Forum Zukunft Trockenbau Ausbau 2022 statt. Der Veranstaltungsort ist das Hotel Mercure Moa.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet Mitte September findet die zweitägige Fachveranstaltung in der Hauptstadt statt. Das Forum richtet sich vorrangig an Inhaber*innen, Geschäftsführer*innen, Projekt- und Bauleiter*innen, Trockenbaumonteur*innen und weitere Berufsgruppen rund um das Thema Trockenbau und Ausbau.

Zwei parallellaufende Foren zu den Themen „Zukunft“ und „Praxis“ werden auch in diesem Jahr übernommen. Professor Braungart, Erfinder des Konzepts „cradle to cradle“, wird am ersten Tag die Keynote um „Nachhaltigkeit“ halten, einem Aspekt, der auch im Ausbau immer mehr an Alltagsrelevanz gewinnt. In weiteren Fachvorträgen wird es dann um Themen wie „Digitale Bauplanung“ oder „Alternativen zu Gipssystemen – Grenzen der Substitution“ gehen. In den Pausen können die Besucher*innen durch die vielseitige Fachausstellung wandern und interessante Gespräche führen.

Das Highlight am zweiten Tag ist der Promi-Redner und Special Guest Henry Maske, der sein Motto „Nur wer aufgibt, hat verloren“ an die Teilnehmer*innen vermitteln will.

Der reguläre Eintrittspreis für die zweitägige Veranstaltung liegt bei 209 Euro. Alle Infos rund um die Anmeldung sowie die Programmübersicht finden Sie hier.

Quelle: zukunft-trockenbau.de / Delia Roscher