31. Forum Asbest im Haus der Technik in Essen

Am 10. und 11. November 2022 findet das 31. Forum Asbest in Haus der Technik in Essen statt.



Am 10. und 11. November findet die Hybrid-Tagung „31. Forum Asbest“ mit begleitender Fachausstellung im Haus der Technik in Essen statt. Am 9. November können sich Branchen-Neulinge während des „Praxistag zum Forum Asbest“ mit der Materie vertraut machen.

Auch in diesem Jahr spiegelt das Programm die aktuellen Themen der Asbest-Branche wider. Die zahlreichen Expert*innen-Vorträge bieten den Teilnehmenden die Chance ihr Know-how auf den neuesten Stand zu bringen. Die Fachausstellung und die Möglichkeit des Netzwerkens sind weitere Punkte, die das Event zu einem „Muss“ für alle Asbest-Interessierten und Sachkundigen gemäß TRGS 519, machen.

Programm Forum Asbest

Donnerstag, 10. November 2022

09:00 – 09:15 Uhr

Dipl.-Kffr. Ute Jasper, Dr. Bernd Sedat: Eintreffen und Begrüßung

09:15 – 10:30 Uhr

Dipl.-Chem. Clemens Jehle (Jehle Umweltdienste GmbH, Mumpf (CH)):

„Gebäudeschadstoffe – Aktuelle Themen und Entwicklungen in der Schweiz“ (25 min.)

Dipl.-Geoökol. Olaf Dünger (ARCADIS Germany GmbH, Essen), Dipl.-Ing. Martin Kessel (ARCADIS Germany GmbH, Karlsruhe):

„Gebäudeschadstoffe - Aktuelle Themen und Entwicklungen in Deutschland“ (50 min.)

Kaffeepause von 10:30 – 11:15 Uhr

11:15 – 13:00 Uhr Gefahrstoff-Verordnung – Branchenlösung – Sanierungspraxis

Dipl.-Ing. Andrea Bonner (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), Karlsruhe):

„Novellierung der Gefahrstoff-Verordnung“ (20 min.)

Dipl.-Geogr. Norbert Kluger (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), Frankfurt):

„Branchenlösung – Asbest beim Bauen im Bestand“ (20 min.)

Dipl.-Ing. Christoph Hohlweck (Kluge Sanierung GmbH, Duisburg):

„Asbest in Regelwerken und in der Praxis“ (20 min.)

Dipl.-Ing. Andrea Bonner, Dipl.-Ing. Christoph Hohlweck und Dipl.-Geogr. Norbert Kluger:

Podiumsdiskussion (45 min.)

Mittagspause von 13:00 – 14:00 Uhr

14:00 – 16:00 Uhr: Künstliche Mineralfasern und andere Mineralfaserstäube

Dipl.-Phys. Reiner König, Dr. Philipp Stelter (APC Analytische Produktions-, Steuerungs- und Controllgeräte GmbH, Eschborn):

„Aktuelle Themen und Entwicklungen in der Fasermesstechnik und -diagnostik“ (25 min.)

Dipl.-Geogr. Norbert Kluger (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), Frankfurt):

„Tätigkeiten an Alter Mineralwolle - Brauchen wir eine Novellierung der TRGS 521?“ (25 min.)

Dr. Alexander Berg (AB – Dr. A. Berg GmbH, Hamburg):

„Expositionen bei Tätigkeiten an alter Mineralwolle“ (25 min.)

Dipl.-Ing. Heinz Kropiunik (aetas Ziviltechniker GmbH, Wien):

„Expositionen (künstlicher) anorganischer Fasern in Abhängigkeit der Fasergeometrie“ (45 min.)

Kaffeepause von 16:00 – 16:30 Uhr

16:30 – 17:30 Uhr: Podiumsdiskussion (60 min.)

Dr. Alexander Berg

Dipl.-Geogr. Norbert Kluger

Dipl.-Phys. Reiner König

Dipl.-Ing. Heinz Kropiunik

Dr. Philipp Stelter

17:45 Uhr – Ende der 1. Veranstaltungstages – Abendessen

Freitag, 11. November 2022

09:00 – 09:15 Uhr

Dipl.-Kffr. Ute Jasper, Dr. Bernd Sedat: Eintreffen und Begrüßung

09:15 – 10:45 Uhr: Asbest im Bauschutt, Recyclingmaterial und Altablagerungen

Dipl.-Ing. Falk Fabian (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart):

„Novellierung des LAGA Merkblatt 23 (Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle) – Ein Ausblick“ (25 min.)

Dr. Bernd Ahlsdorf (UCL Umwelt Control Labor GmbH, Kiel):

„Asbest im Bauschutt – Neue Herausforderungen für die Umsetzung der LAGA PN 98 und die Laborpraxis“ (15 min.)

Dr. Martin Hönig (WESSLING GmbH, Bochum):

„Forschungsvorhaben REC Best – Ein Zwischenbericht“ (15 min.)

Dipl.-Ing. Robert Texter (Buhck Umweltberatung GmbH, Hamburg):

„Asbest im Bauschutt – Wege zum gütegesicherten RC-Material“ (10 min.)

Dr. Alexander Berg (AB – Dr. A. Berg GmbH, Hamburg):

„Rückbau von Asbestbauteilen im Beton – Praxisbeispiel“ (15 min.)

Dipl.-Geol. Andreas Fricke (Balance Ingenieur- und Sachverständigengesellschaft mbH):

„Asbesthaltige Materialien in Altablagerungen“ (10 min.)

Kaffeepause von 10:45 – 11:15 Uhr

11:15 – 12:45 Uhr: Asbest im Bauschutt, Recyclingmaterial und Altablagerungen, Podiumsdiskussion (90 min.)

Dr. Bernd Ahlsdorf

Dr. Alexander Berg

Dipl.-Ing. Falk Fabian

Dipl.-Geol. Andreas Fricke

Dr. Martin Hönig

Dipl.-Ing. Robert Texter

13:00 Uhr – Ende der 2. Veranstaltungstages – Mittagessen

Quelle: Haus der Technik / Delia Roscher