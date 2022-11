Brillux Akademie 2023: Weiterbildung für zukunftsorientierte Betriebe

Mit dem umfassenden Programm der Brillux Akademie lassen sich die Weichen für ein gut qualifiziertes, motiviertes Team und einen auch in Zukunft erfolgreichen Betrieb stellen. Foto: Brillux Anzeige



Weiterbildung motiviert, qualifiziert, bindet Mitarbeitende und bringt den Betrieb auch in Zukunft voran. Maßgeschneiderte Angebote inklusive praktischer Workshops im Maler- und Stuckateurhandwerk bietet die Brillux Akademie. Ab sofort ist das aktuelle Handwerker-Akademieprogramm 2023 mit seinen interessanten Neuzugängen verfügbar.

Die beliebten, meist ein- oder zweitägigen Praxisseminare der Brillux Akademie sind auch im aktuellen Weiterbildungsprogramm mit 18 Themen rund um Technik und Gestaltung vertreten. Ganz frisch dazugekommen ist hier die dreitägige Weiterbildung zur „Sachkunde Wasserschadenbeseitigung“, die zur Fachkraft in diesem Feld qualifiziert. Doch das Weiterbildungsprogramm bietet noch viel mehr: „Chefs und Chefinnen, Führungskräfte, Mitarbeitende und Azubis haben ganz unterschiedliche Qualifizierungserwartungen und -bedürfnisse“, sagt Philipp Kern, Leiter der Brillux Akademie. „Unsere vielfältigen Lernangebote holen jeden im Betrieb mit entsprechenden Inhalten und Lernformen ab.“

Impulse für Menschen in Führungsverantwortung

In den Seminarbereichen Unternehmen und Führung sowie Marketing und Vertrieb erwarten Menschen in leitenden Positionen 20 unterschiedliche Seminare. Sie enthalten Themen, die dem Handwerk unter den Nägeln brennen. Neu dabei ist beispielsweise das Seminar „Gesundheit im Handwerk: Gewappnet gegen Stress und Leistungsknicks“. Weil die Ressource Mitarbeitende nie wertvoller war als heute, lohnt es sich, im wahrsten Sinne gesunde Strukturen im Betrieb zu schaffen. Wie man sich als Frau in einer noch immer von Männern dominierten Branche durchsetzt oder als Jungselbstständiger „Fit für die nächsten Erfolgsschritte“ wird? Dazu geben zwei weitere neue Seminare wertvolle und konkrete Handlungsempfehlungen.

Präsenzseminare, Workshops und Online-Lerneinheiten

Komplettiert wird das Brillux Akademieprogramm durch zahlreiche weitere Angebote. Azubi-KompaktKurse und Azubi-TechnikTage geben Auszubildenden vor Ort in den Brillux Niederlassungen praktischen Input, während Live-Onlineprogramme dezentrale Fortbildung ermöglichen; die Brillux Lernwelt und die Lernapp simpleclub speziell für Azubis stellen zudem digital und 24/7 genau die Inhalte vor, die „on demand“ direkt gebraucht werden. Das gesamte Brillux Akademieprogramm ist ab sofort als Broschüre und online verfügbar.

Quelle: Brillux / Delia Roscher