Mitgliederversammlung des Netzwerk Boden in Wien

Auf Einladung von Geschäftsführung und Beirat traf sich Netzwerk Boden zur Mitgliederversammlung in Wien. Foto: Netzwerk Boden Anzeige



Vom 6. bis 8. Oktober reisten 72 Mitglieder*innen und Industriepartner*innen sowie externe Referent*innen nach Wien, um sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen und die gemeinsamen Aktivitäten für die kommenden Monate zu planen.

Im Mittelpunkt der Reise stand die Mitgliederversammlung, welche die Aktivitäten des Netzwerks für die kommenden Monate abstecken sollte. Thema war hier neben den Informationen aus den Arbeitskreisen die neue Website, um das Netzwerk in der Branche weiter zu etablieren, zu vernetzen und den gestiegenen Ansprüchen gerecht zu werden. Durch das neu initiierte „Bodenprojekt des Jahres“ sollen zum einen visionäre Handwerksbetriebe mit bedeutender regionaler Position gestärkt werden. Gleichzeitig können professionelle Entscheidende, Planer*innen, Architekt*innen und Bauleute auf die professionelle Beratung, den besten Service und fachgerechtes Verlegen der Mitgliedsunternehmen aufmerksam gemacht werden.

Führung in schwierigen Zeiten

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung lautete „Wenn die Motivation am Boden liegt – Führung in schwierigen Zeiten“. Christian Brosig (Youman Consulting), der seit über zwanzig Jahren Menschen und Organisationen in Entwicklungsprozessen begleitet, gab Impulse zur Selbstmotivation der Unternehmer*innen in schwierigen Zeiten. Themen wie Fachkräftemangel, Energie, Beschaffung, Digitalisierung bestimmen den Alltag und sind große Herausforderungen, die gerade auf den deutschen Mittelstand einwirken. Brosig gab bei der Mitgliederversammlung wertvolle Impulse und wird in einer weiteren geplanten Seminarreihe auf Strategien, Methoden und Werkzeuge eingehen, um den Mitgliedsunternehmen, gerade in der aktuellen Situation, einen Mehrwert zu bieten.

Stadtführung durch Wien

Höhepunkte neben der Mitgliederversammlung waren ein gemeinsames Abendessen im Herzen Wiens im Park Hyatt, eine Stadtführung inklusive Kulinarik sowie Besuche der Albertina-Kunstausstellung, des Leopold Museums und abschließend die Besichtigung von Schloss Schönbrunn. Zugang zu den kulturellen und kulinarischen Highlights ermöglichte Claudius Proll, Gesellschafter des österreichischen Leisten- und Profilherstellers Kügele, der das leistungsstarke Netzwerk als neuer Industriepartner mit seinem Portfolio unterstützt. „Wir sind dem Ehepaar Proll zu großem Dank verpflichtet. Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft waren für uns alle überwältigend. Wir sind stolz darauf, die Firma Kügele in unserem Netzwerk zu begrüßen“, sagt Beat Ludin, Geschäftsführer von Netzwerk Boden.

Neben der Versammlung und dem offiziellen Teil gab es also für die Teilnehmer*innen genügend Zeit, sich kennenzulernen, auszutauschen und den Kontakt zu vertiefen – dies ist einmalig in der Branche und schafft beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und bereicherndes Netzwerken.

Quelle: Netzwerk Boden / Delia Roscher