Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck übernimmt Schirmherrschaft für ZUKUNFT HANDWERK

Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck übernimmt Schirmherrschaft für ZUKUNFT HANDWERK. Foto: BMWK / Dominik Butzmann Anzeige



Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck wird Schirmherr von ZUKUNFT HANDWERK. Dabei geht es ihm um nichts Geringeres als die Zukunftsfähigkeit des Landes. Die Zukunft HANDWERK findet vom 8. bis 10 März 2023 im ICM München statt.

„Unser Land steht gegenwärtig vor enormen Herausforderungen: die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, die Versorgungssicherheit. Mit der nachhaltigen Transformation unserer Energiesysteme, der Elektrifizierung von Industrie und Mobilität und mit der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft schaffen wir die Voraussetzungen dafür, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand dauerhaft zu sichern. Diese ambitionierten Ziele können wir nur gemeinsam erreichen – und dem Handwerk mit seinen vielseitigen Aufgaben und seinen kleinen und mittelständischen Betrieben kommt dabei eine besondere Schlüsselfunktion zu. ZUKUNFT HANDWERK bietet dem Herz der deutschen Wirtschaft Gelegenheit zum Austausch, gibt Inspiration und vermittelt Wissen. Sie schafft Präsenz und Sichtbarkeit für aktuelle wie auch für künftig relevante Themen des Handwerks – und trägt damit zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes bei. Ich übernehme daher sehr gerne die Schirmherrschaft für diese wichtige Veranstaltung und wünsche allen Teilnehmerinnen, Teilnehmern und Gästen eine erkenntnisreiche Zeit“, sagt der Bundeswirtschaftsminister.

Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH freut sich über die Schirmherrschaft vom Bundeswirtschaftsminister: „Das ist ein wichtiges Zeichen – besonders in diesen herausfordernden Zeiten. Nur gemeinsam mit Politik und allen Akteuren im Handwerk können wir die Zukunft erfolgreich gestalten. ZUKUNFT HANDWERK bietet nicht nur den Rahmen dafür, sondern trägt durch das spannende Programm, durch Impulse für Unternehmer und Unternehmerinnen und durch den Fokus auf das direkte Netzwerken einen wesentlichen Teil zum Dialog aller Akteure und damit zu ihrem Erfolg bei.“

ZUKUNFT HANDWERK ist das Live-Event aus dem Handwerk für das gesamte Handwerk. Vom 8. bis 10. März 2023 bringt die GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH als der Messeveranstalter des deutschen Handwerks Meister*innen und Macher*innen im ICM in München zusammen. Ob Gesell*in, Handwerksunternehmer*in, Start-up oder Politiker*in – ZUKUNFT HANDWERK ist für alle und wirft ein Schlaglicht auf die Themen unserer Zeit. In über 50 Sessions mit Top-Speakern – von Markus Lanz und Dr. Richard David Precht über Ranga Yogeshwar bis hin zu außergewöhnlichen Handwerker*innen wie Simon Meinberg oder Julia Schäfer – werden alle Inhalte, die heute und in Zukunft wichtig sind, diskutiert. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch Netzwerkmöglichkeiten, Abendveranstaltungen und (handwerks-) politische Formate, wie u. a. die ZDH-Vollversammlung oder das Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft.

Quelle: GHM / Delia Roscher