Foyer wird zu außergewöhnlichem Hingucker

Das Ostseestadion des F.C. Hansa Rostock kann sich nicht nur von außen sehen lassen. Alle Fotos: ALLIGATOR/Fotodesign Andreas Braun Anzeige



Der VIP-Bereich des F.C. Hansa Rostock empfängt Spieler und Gäste seit Kurzem mit einer -edlen, steingrauen Wandgestaltung aus einer dekorativen Spachtelmasse in Steinoptik, mit einer Kombination mit alten Schiffsdielen bietet sie einen außergewöhnlichen Hingucker.

Im VIP-Bereich des Ostseestadions von Fußball-Zweitligist F.C. Hansa Rostock herrscht reger Betrieb, bis zu 2500 Menschen bewegen sich an Spieltagen durch diese Räumlichkeiten des Stadions, das insgesamt eine Kapazität von 29000 Besucherinnen und Besuchern fassen kann. Sponsoren und Geschäftspartner sind in der VIP-Area genauso unterwegs wie das Catering und nicht zuletzt auch die Fußballer selbst, die über den dortigen Flur in die Kabinen gelangen. „Deshalb wollten wir in der Wandgestaltung etwas Außergewöhnliches mit Wiedererkennungswert schaffen“, erzählt Oliver Grümmert, Leiter der Technischen Dienste bei der Ostseestadion GmbH & Co. KG.

Die Wandflächen im VIP-Bereich waren bis dato im typischen Hansa-Blau gehalten – nun fiel die Wahl stattdessen auf Art Velluto in Stone-Optik. Mit der dekorativen Spachtelmasse für den Innenbereich von ALLIGATOR lässt sich eine metallisch-samtige Oberfläche erzeugen. „Das Ziel war klar: Wir wollten einen optischen Hingucker mit Wow-Effekt“, so Grümmert weiter. „Aber natürlich waren auch Reinigungsfähigkeit und Abrieb wichtige Kriterien bei der Produktauswahl. Durch die Wandbeschichtungen erhoffen wir uns, dass wir zwei Mal jährlich das Streichen in diesen Bereichen einsparen können.“