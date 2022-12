Deutlicher Aufschwung bei Akustikdecken

Marktentwicklung Akustikdecken in Österreich (Herstellerumsatz in Mio. Euro). Foto: BRANCHENRADAR.com Anzeige



In Österreich schaffte der Markt für Akustikdecken im Jahr 2022 ein beeindruckendes Comeback, zeigen aktuelle Daten einer Marktstudie des Marktforschungsinstituts BRANCHENRADAR.com Marktanalyse.

Laut aktueller BRANCHENRADAR-Analyse „Akustikdecken in Österreich“ erhöhen sich im Jahr 2022 die Umsatzerlöse der Produzenten von Akustikdecken voraussichtlich um rund elf Prozent gegenüber Vorjahr auf knapp 33 Millionen Euro. Der Markt profitiert nicht zuletzt von Rebound-Effekten infolge pandemiebedingte Verzögerungen im Nicht-Wohnbau. Darüber hinaus ziehen die Verkaufspreise deutlich an. Der Durchschnittspreis wächst um zirka sieben Prozent gegenüber Vorjahr. Zuwächse gibt es in allen Materialsegmenten, insbesondere aber bei Gips-/Faserplatten sowie bei Akustikdecken aus Holz oder Schaumstoffen.

Quelle: BRANCHENRADAR.com / Delia Roscher