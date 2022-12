Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege 2023

ZDH und DSD prämieren 2023 wieder professionelle Arbeit in der Denkmalpflege. Foto: DSD Anzeige



Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) schreiben den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege 2023 in Hamburg und Bayern aus. Durch die Auslobung dieses Preises versprechen sich Handwerk und Denkmalpflege Werbung für die erforderliche hohe Qualität bei Restaurierungsarbeiten an Kulturdenkmalen, gerade auch in Privatbesitz.

Was haben ein Kaischuppen, ein DB-Ausbesserungswerk und ein Kloster gemeinsam? Sie wurden bereits mit dem Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege ausgezeichnet, den der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) 2023 erneut in Hamburg ausloben. Ausgezeichnet werden durch diesen Preis private Denkmaleigentümer*innen, die gemeinsam mit qualifizierten Handwerksbetrieben bei der Erhaltung ihrer Denkmale seit 2009 Vorbildliches geleistet haben, sowie die ausführenden Betriebe unterschiedlichster Gewerke für ihre an den historischen Bauten erbrachten Leistungen. Für die Eigentümer*innen stehen Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.000 Euro bereit, die Handwerker*innen erhalten entsprechende Urkunden.

Die Ausschreibung des Preises in Hamburg erfolgt in enger Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Handwerkskammer Hamburg, der Hamburgischen Architektenkammer und dem Denkmalschutzamt Hamburg. Der Preis wurde in Hamburg zuletzt 2008 ausgelobt. Die Preisverleihung soll im September stattfinden.

Mit dem Preis wollen Handwerk und Denkmalpflege für die erforderliche hohe Qualität bei den Restaurierungsarbeiten an Denkmalen gerade im Privatbesitz werben. Den Eigentümer*innen von Denkmalen soll durch gute Vorbilder Mut gemacht werden, bei der Erhaltung ihrer historischen Bauten die Leistungsfähigkeit qualifizierter Handwerksbetriebe für ein nachhaltiges Ergebnis zu nutzen. Andererseits soll der Preis die Handwerker*innen auf das Arbeitsfeld Denkmalpflege aufmerksam machen, für das in den Fortbildungszentren des Handwerks Fortbildungen und Zusatzqualifikationen angeboten werden. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz vergibt dazu auch Stipendien.

Quelle: Deutsche Stiftung Denkmalschutz / Delia Roscher