Jetzt für den BVF Award 2023 bewerben

Ab sofort sind Bewerbungen für den BVF Award 2023 möglich. Foto: BVF Anzeige



Innovative und richtungsweisende Technik im Bereich Flächenheizung und Flächenkühlung wird vom Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V. mit dem BVF Award ausgezeichnet. Seit 2019 ist die Vergabe des Preises auch für Nicht-Mitglieder des Verbandes möglich. Ab sofort sind Bewerbungen möglich.

Mit dem BVF-Award zeichnet der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen (BVF) jedes Jahr Marktteilnehmer für ihre Leistungen im Bereich Flächenheizungen und -kühlungen aus. Er unterstreicht die Innovationskraft, Qualität und Zukunftsfähigkeit der ausgezeichneten Produkte und wird von einer Fachjury vergeben.

Die Überreichung des BVF Awards findet auf dem BVF Symposium statt. Die Netzwerkveranstaltung findet in diesem Jahr am 22. und 23. November 2023 in Erfurt statt.

Die Bewerbungsphase für den BVF Award 2023 läuft von Januar bis Ende Juni 2023. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen, Handwerker*innen oder Planer*innen, die auf dem Markt der Flächenheiz- und -kühlsysteme aktiv sind. Zur Teilnahme am Wettbewerb muss lediglich eine Kurzvorstellung oder -präsentation des Projekts, Produktes oder der vorzuschlagenden Person bei der BVF Geschäftsstelle eingereicht werden. Bewerbungen oder Empfehlungen sind direkt an die BVF Geschäftsstelle unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit dem Betreff „Bewerbung BVF Award“ möglich.

Weitere Informationen unter: www.bvf-award.de oder unter der Telefonnummer 0231 618 121 30.

Quelle: BVF / Delia Roscher