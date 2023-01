Jetzt für die Knauf Werktage 2023 anmelden

Die Knauf Werktage 2023 bieten den Besuchern jede Menge Praxis. Düsseldorf, Stuttgart und Mainz sind diesmal die Stationen. Foto: Knauf Anzeige



Im April und Mai 2023 kommen die Knauf Werktage nach Düsseldorf, Stuttgart und Mainz. Die Roadshow im XXL-Format gliedert sich dieses Mal in 17 Themenwelten auf. Seit Mitte Januar können sich Interessierte anmelden.

Praxis, Digitalisierung, Nachhaltigkeit – die Knauf Partnerunternehmen präsentieren auf den Werktagen ganzheitliche Lösungen für die Ausbaubranche. „Das bewährte Werktage-Konzept bietet eine einzigartige Vielfalt von Praxisthemen. Jedes Thema wird anschaulich und buchstäblich begreifbar aufbereitet. Und in jedem Bereich stehen Experten für den Dialog bereit", erklärt Jochen Wenzel, Knauf Marketing Direktor für die Region Zentraleuropa. Ein fester Bestandteil ist das begleitende Seminarprogramm. In den parallel zu den Praxisvorführungen laufenden Vorträgen der Knauf Akademie können sich die Besucher*innen mit übergreifenden Wissensinhalten versorgen.

Unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft Bauen“ finden die insgesamt 7. Knauf Werktage im April und Mai in großen Hallen in drei Städten statt. „In Düsseldorf und Mainz sind wir mit dem Areal Böhler beziehungsweise Halle 45 in bewährten Locations. In Stuttgart werden wir erstmals in der Messe am Flughafen zu Gast sein“, ergänzt Jochen Wenzel.

Die Termine im Überblick

19. bis 20. April 2023 in Düsseldorf

10. bis 12. Mai 2023 in Stuttgart

24. bis 25. Mai 2023 in Mainz

An den Werktagen nehmen die folgenden Knauf Partnerunternehmen teil: Knauf Ceiling Solutions, Knauf Design, Knauf Elements, Knauf Gips KG, Knauf Insulation, Knauf Integral, Knauf PFT, Marbos, Richter System und Sakret Bausysteme.

Die Werktage Themenwelten

Decke

Wand

Boden

Spachtel

Montagetechnik

Nassraum

Dämmung/Dach

Holzbau

Erweiterte Lösungen/Leichtbau

Gebäudehülle

Fassade

Putz

GaLa

Oberflächenkompetenz

Maschinentechnik

Vorfertigung

Logistik

Hier können sich Interessierte verbindlich für die Knauf Werktage anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Quelle: Knauf / Delia Roscher