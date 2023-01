MEGA MESSE 2023 in Hamburg

Im April 2023 findet die MEGA MESSE in Hamburg statt. Foto: MEGA eG



Am 28. und 29. April 2023 findet die MEGA MESSE 2023 in der Messehalle A1 am Fernsehturm in Hamburg statt. Veranstalterin ist das handwerkseigene Großunternehmen MEGA eG, die gemeinsam mit rund 100 namhaften Industriepartnern die aktuellen Trends und Innovationen für das Maler-, Bodenleger- und Stuckateurhandwerk präsentiert.

Auf 10.000 m² erleben Besucher*innen ein vielfältiges Programm mit attraktiven Angeboten, Praxisvorführungen, handwerksgerechten Serviceleistungen sowie innovativer Material- und Anwendungstechnik. An den zwei Messetagen werden rund 6.000 Fachbesucher*innen erwartet, darunter Maler*innen, Bodenleger*innen, Stuckateur*innen sowie Vertreter verwandter Gewerke. Für genau diese Berufsgruppen bildet die MEGA ein Vollsortiment ab: Farben, Lacke und Lasuren, Boden- und Wandbeläge, Dämmsysteme und Putze, Maschinen und Werkzeuge, Bauchemie und Bautenschutz.

Den Abschluss eines jeden Messetages bilden wieder die legendären MEGA Partys in der Altonaer Fischauktionshalle: Im Herzen der Stadt und des Hamburger Hafens feiern die Partygäste hier ein Fest mit erlesenem Buffet und stimmungsvollem Showprogramm. Insgesamt wird es ein abwechslungsreiches Messewochenende für die ganze Familie.

Die Partytickets, ebenso wie zahlreiche Pakete mit touristischen Highlights und Arrangements für Übernachtung sowie An- und Abreise sind bis zum 28. Februar 2023 über das Reiseprogramm zur MEGA MESSE buchbar.

Über die MEGA eG

Die MEGA Gruppe ist der unabhängige Systemanbieter im deutschen Zukunftsmarkt für Sanierung, Renovierung und Modernisierung. 1901 in Hamburg von Handwerkern gegründet, kann die MEGA auf 120 Jahre genossenschaftliche Tradition zurückblicken. Heute gehört das Unternehmen mehr als 5.600 selbständigen Maler*innen, Bodenleger*innen und Stuckateur*innen und ist das größte unabhängige Handelshaus der Branche. An mittlerweile über 120 Standorten der MEGA Gruppe sowie online setzen sich rund 1.700 Mitarbeiter*innen jeden Tag für das Handwerk und mithin rund 60.000 Kund*innen ein. Das Vollsortiment für das Fachhandwerk umfasst Farben und Putze, Boden- und Wandbeläge, Wärmedämmsysteme, Maschinen und Werkzeuge, Bautechnik, Trockenbaustoffe sowie Bank- und Versicherungsdienstleistungen der eigenen MKB Mittelstandskreditbank AG.

Quelle: MEGA eG / Delia Roscher