Was im Umgang mit Fahrgerüsten zu beachten ist

Fahrgerüste bieten auch bei abschnittsweisem Arbeiten einen sicheren Höhenzugang. Sicherheitsvorschriften, wie eine Plattform alle zwei -Meter sowie ein vorlaufender Seitenschutz bei Montage und Demontage, lassen sich mit dem Sicherheitsaufbau P2 praxisgerecht erfüllen.

Gerüste verschaffen einen sicheren Zugang zu höher gelegenen Arbeitsplätzen. Wird abschnittsweise gearbeitet, sind fahrbare Konstruktionen von entscheidendem Vorteil, bei entsprechender Ballastierung mit oder ohne Basisverbreiterung entstehen schlanke Gerüstkonstruktionen, die auf einer festen, ebenen Aufstellfläche schnell und einfach per Hand verschiebbar sind, freistehend – also unverankert – benutzt werden können und vor allem bei längeren Arbeiten einen sicheren Stand versprechen. Folgende Punkte gilt es unter anderem zu beachten.

Je nach Ausführungsart wird bei Fahrgerüsten nach „Fahrbaren Gerüsten“ und „Fahrbaren Arbeitsbühnen“ unterschieden. Meist werden unter Fahrgerüsten „Fahrbare Arbeitsbühnen“ nach der DIN EN 1004 verstanden. Hierbei handelt es sich um einfeldrige Gerüstkonstruktionen aus vorgefertigten Systembauteilen, die planmäßige Maße, mindestens vier Fahrrollen und als Arbeitsfläche eine oder mehrere Belagflächen – auch Plattformen genannt – aufweisen. Innerhalb von Gebäuden begrenzt die Norm die Standhöhe auf maximal 12 Meter. Außerhalb ist eine Standhöhe von höchstens 8 Metern gestattet, da die Konstruktionen Windlasten ausgesetzt sind. Im nachfolgenden Text beziehen sich „Fahrgerüste“ auf „Fahrbare Arbeitsbühnen“. Alternativ gibt es „Fahrbare Gerüste“: das heißt Systemgerüste wie das Layher AllroundGerüst, die auf Fahrrollen stehen und verfahrbar sind. Der Standsicherheitsnachweis ist entsprechend der DIN 4420-3 in Verbindung mit DIN EN 12811-1 zu führen.

Wie ich mich für das richtige Fahrgerüst entscheide

Bei der Auswahl von Fahrgerüsten gibt es verschiedene Faktoren. Dazu gehört zum einen der Einsatzort – also die Berücksichtigung möglicher Witterungseinflüsse und der vorhandenen Gerüstaufstellfläche – und zum anderen die auszuführende Tätigkeit. Hier spielt die Ermittlung des Nutzgewichts und damit die Belastbarkeit der fahrbaren Lösung ebenso eine Rolle wie die Personenanzahl. Zunehmend kommen Fahrgerüste auch anstelle von Leitern zum Einsatz, da deren Verwendung durch aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherheit wie die TRBS 2121 Teil 2 bei Tätigkeiten in der Höhe immer mehr eingeschränkt werden. Für Arbeitsplätze mit einer Standhöhe zwischen zwei und vier Metern empfiehlt Layher den SoloTower als wirtschaftliche und sichere Alternative zu Leitern. Das kompakte Fahrgerüst mit der schnellen und sicheren 1-Personen-Montage darf ohne zeitliche Beschränkung als Arbeitsplatz genutzt werden. Für Arbeitsplätze mit einer Standhöhe von mehr als vier Metern bieten Baukastensysteme wie die Uni-Fahrgerüst-Familie für Profis in Bauhandwerk und Industrie individuelle Lösungen für jede Aufgabenstellung – ohne aufwändigen Materialbedarf. Dank Baukastenprinzip lassen sich Uni Fahrgerüste bei geringem Logistikaufwand flexibel zu unterschiedlichen Systemlösungen kombinieren. Die leichten und handlichen Systembauteile aus Aluminium ermöglichen nicht nur eine einfache und schnelle Montage, sondern auch eine hohe Standsicherheit für konzentriertes Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von fast 14 Metern.