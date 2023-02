Tandem für glatte und glänzende Oberflächen

Für den perfekt glatten Untergrund für nachfolgende Beschichtungen mit Glanz, der Feinspachtel Finofill lässt sich rationell auftragen und überzeugt durch seine einfache Schleifbarkeit. Foto: Brillux

Wer eine glatte Wand mit seidenmatten bis glänzenden Schlussbeschichtungen ohne optische Kompromisse erzielen möchte, sollte bei der Auswahl der Spachtelmasse besonders gut hinschauen, denn derartige Finishes kaschieren optisch keine Unebenheiten. Mit Briplast Finofill 1887 in Kombination mit Sedashine 991 oder Sedagloss 993 geling aber genau das.

Überall dort, wo Räume stark frequentiert werden, ist eine hohe Reinigungsfähigkeit gefragt. Brillux Ob Treppenhäuser, Flure oder öffentliche Räume: In solchen Anwendungsbereichen eignen sich Innendispersionen mit mehr Glanz besonders. Weil sie aber Unebenheiten nur eingeschränkt kaschieren können, ist ein makellos glatter Untergrund wichtiger denn je, weiß Kirstin Willers, Produktmanagerin Dispersionen bei Brillux. „Für diese Herausforderung haben wir das optimale Produkt-Tandem: Finofill und unsere Seda-Produkte sind zusammen Garanten für ein ansprechend-funktionales Oberflächenbild mit Glanz.“

Hohe Zeit- und Kraftersparnis beim Spachteln

Die Verarbeitung von Finofill erfolgt dabei auf rationelle und effiziente Weise. Einfach mit Airless- oder Schneckenfördergerät aufgespritzt, ist der Feinspachtel danach aufgrund seiner speziellen Einstellung einfach zu glätten. Darüber hinaus erleichtern die feinen Füllstoffe auch das Schleifen. Die Folge: eine enorme Zeit- und Kraftersparnis. Das Ergebnis: eine feine Oberfläche und damit der ideale Untergrund für die nachfolgende Beschichtung mit Glanz.

Für die glanzvolle Schlussbeschichtung sorgen die seidenmatte Sedashine oder wahlweise die seidenglänzende Sedagloss. Beide Innendispersionen lassen sich leicht verarbeiten – denn sie verfügen über eine lange Offenzeit und ein gutes Deckvermögen. Dank der Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 und der hohen Strapazierfähigkeit eignen sie sich dabei für Anwendungsbereiche mit erhöhter Belastung.

Und das bei einer hohen Gestaltungsvielfalt: Denn die beiden Produkte sind in unzähligen Farbtönen – sogar in Intensivfarbtönen – verfügbar. „Glatt und glänzend geht mit unseren Produkten einfach und ästhetisch zugleich“, sagt Willers. Und auch in Gesundheitseinrichtungen bietet sich der Einsatz der Produktkombinationen an. Denn die Schlussbeschichtungen sind zudem des-infektionsmittelbeständig.

Quelle: Brillux / Wolfram Hülscher