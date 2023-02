Azubi-Trainingsangebote 2023

In allen Brillux Niederlassungen können Azubis im Jahr 2023 von außerbetrieblicher Zusatzqualifikation in Präsenzkursen und -trainings profitieren. Foto: Brillux

Brillux bietet auch in diesem Jahr wieder Übungsformate für Auszubildende im Maler- und Stuckateurhandwerk an. Die Azubi-TechnikTage und Azubi-KompaktKurse finden in den Brillux Niederlassungen statt.

Abkleben, tapezieren und Boden legen sind Grundfertigkeiten, die Azubis beherrschen sollten. Dasselbe gilt natürlich für anspruchsvollere Basics wie das Wichtigste zu WDV-Systemen, zur maschinellen Verarbeitung von Dispersionen oder Spachtelmassen sowie zum Umgang mit wasserbasierten Lacken. In den jeweils zweistündigen Azubi-KompaktKursen und bei den eintägigen Azubi-TechnikTagen vermitteln Fachleute den jungen Menschen genau diese handwerklichen Grundlagen besonders praxisorientiert und vertiefen so ihr Können nachhaltig.

Partnerschaft für eine attraktive Ausbildung

Die TechnikTage und KompaktKurse für Azubis gehören zum großen Maßnahmenpaket, das die Brillux Ausbildungspartnerschaft den Betrieben aus dem Maler- und Stuckateurhandwerk bietet. Mit umfassenden Online- und Offline-Lernangeboten sowie weiteren Maßnahmen zur Azubigewinnung unterstützt Brillux die Betriebe im Wettbewerb um guten Nachwuchs. Das gesamte Programm der Brillux Ausbildungspartnerschaft finden Sie hier.

Quelle: Brillux / Delia Roscher