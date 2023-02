Aus einer Idee wurde eine Vision

Den technisch ausgerüsteten Anhänger gibt es in mehreren Ausbaustufen. Alle Foto: Jörg Ottemeier

Das Thema Fassadenreinigung gab es im Aufgabengebiet des Malers und des Stuckateurs schon immer. Sobald neue Anstriche oder Aufbauten auf Fassaden geplant wurden, musste zunächst der Untergrund gereinigt werden. Das haben wir früher immer mit Wasser, und wenn man’s gut machen wollte, mit heißem Wasser gemacht, erinnert sich Stuckateurmeister Jörg Ottemeier. Danach wurde Tiefengrund aufgetragen. Die Zeiten sowie auch die Methoden haben sich aber geändert, ebenso die Mittel, mit denen gereinigt wird. Was geblieben ist, ist das heiße Wasser.

In modernen Zeiten ist die Fassadenreinigung ein neues Betätigungsfeld geworden, in dem die Stuckateure, die mit Fassadenbau groß geworden sind und es gelernt haben, die richtigen Ansprechpartner sind, wenn es darum geht, das eigene Gewerk zu säubern. Der fachgerechte Umgang mit der Fassade und Herausforderungen wie unter anderem Beseitigung von Spechtlöchern, aufsteigende Feuchtigkeit im Sockelbereich oder Rissbildungen jeglicher Art, kann der Fachmann in Augenschein nehmen und problemlos meistern. Fassadenreinigung ist kein Neuland, sondern wird bereits in vielen Bereichen angeboten. Jedoch sind es überwiegend Nicht-Fachleute, die mit dem eigentlichen Berufsbild nichts zu tun haben. Aus diesem Grund entstand die Idee, die zu einer Vision wurde.

Warum soll sich der Maler oder der Stuckateur diese Arbeit wegnehmen lassen, wie es bereits mit dem Trockenbau und der Fassadendämmung passiert ist. Hier bieten sich Möglichkeiten weitere Aufträge, wie den Fassadenanstrich oder die Fassadensanierung im größeren Stil, falls eine Reinigung nicht mehr zielführend ist, zu generieren. Wenn nicht wir, wer dann – wer versteht das Herstellen von Fassaden wie kein anderer?

Der Stuckateur beherrscht dieses Betätigungsfeld – deshalb ist es naheliegend, dass auch er die Fassadenreinigung in seiner Hand belässt. Eine Vision allein zu haben, reicht aber nicht aus. In der heutigen Zeit ist es wichtig, strategisch vernetzt vorzugehen, gerade auch in Zeiten schwindender Neubaumaßnahmen, ist es umso erforderlicher, in der Sanierung seinen Platz zu finden.

Dazu ist es unabdingbar, einen großen Kreis eben dieser Fachleute aufzubauen, die im World Wide Web gefunden werden und dadurch bei der Auftragsvergabe die Nase vorne haben. Das ins Leben rufen der eingetragenen Marke „Die Fassadenretter®“ war nie nur auf mein Unternehmen begrenzt, sondern schon immer im Großen gedacht.