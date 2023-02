Erfolg ist ­Einstellungssache

Foto: Pungu x/stock.adobe.com

Die Baukosten sind gestiegen, Inves­toren halten sich zurück und Projekte ­liegen auf Eis. ­Gegenwärtig wird viel über dunklere Wolken am Konjunkturhimmel geredet. Es wird mit einem ­weiteren Einbruch beim Neubau ­gerechnet. Viele glauben, es wird noch schlimmer. Aber ist das wirklich so? Könnten in der neuen Situation

auch große Chancen liegen?

John Maynard Keynes gilt als einer der namhaftesten Wirtschaftsexperten der Geschichte. Vor knapp einhundert Jahren veröffentlichte er sein Hauptwerk über die „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und Geldes“. Parallel hierzu betonte er, dass Investitionen oder Konsum nicht nur von Statistiken abhängig sind, sondern vor allem auch von menschlichen Gefühlen und Grundbedürfnissen beeinflusst werden. Er nannte dieses Verhalten „Animal Spirits“. Also so etwas wie natürliche Geister im Sinne von Emotionen, Ängste oder Motive, die uns Menschen herunterziehen oder antreiben. Auch Ludwig Erhard sagte, dass Wirtschaft zu fünfzig Prozent Psychologie sei.

Zeitenwende auf dem Bau

Aktuell sorgt der Konsumklima-Index nach Jahren mit Rückenwind für eine leichte Katerstimmung. Die Folgen der Ukrainekrise sind allgegenwärtig. Das Wort Zeitenwende macht die Runde. Vielen von uns wird ein bisher nicht gekanntes Gefühl von Verwundbarkeit aufgezeigt. Auch weil wir lange die Haltung vertreten haben, dass große Teile dieser Welt unsere Werte ganz selbstverständlich übernehmen werden. Nun geht es darum, ob der Westen die Kraft aufbringt, seine Ideale zu verteidigen. Was das bedeutet, spüren wir am eigenen Geldbeutel: steigende Zinsen und eine seit siebzig Jahren nicht mehr dagewesene hohe Inflationsrate. Vor allem die Preissteigerung für Energie und Lebensmittel sorgen für sinkende Einkommen. Viele Bürger haben damit begonnen, sich einzuschränken. Sie rechnen damit, dass vieles teurer wird. Nach Expertenansicht steht auch die Bauwirtschaft am Rande eines Abschwungs. Lange ging es in der Branche nur nach oben. Seit einem Jahr haben sich die Aussichten geändert. Das bekommt der Neubau zu spüren. Die höheren Zinsen und teuren Baumaterialien lassen viele Bauwillige vorsichtig werden. Projekte im Wohnungsbau werden verschoben oder storniert. Nach Einschätzung des Deutschen Baugewerbes wurden im Jahr 2022 noch 280.000 Wohneinheiten gebaut. Dieses Jahr wird mit 245.000 Wohneinheiten gerechnet.