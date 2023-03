Anzeige

Vom baufälligen Gebäude zum nachhaltigen Familiendomizil

Vom baufälligen Haus zum neuen Familiendomizil – solch ein Bauvorhaben ist aufwändig, aber nicht unmöglich. Foto: West Fraser

Alte Gebäude haben ihren Charme, das weiß auch Mike Keen. Für den Umbau eines baufälligen Hauses in ein großzügiges Familiendomizil hatte der Profikoch aus England klare Vorstellungen. Die Umbaumaßnahmen sollten umweltschonend sein.

Sein Gedanke war das Haus so natürlich wie möglich umzubauen. „Wir wollten das Projekt so umweltfreundlich und nachhaltig wie möglich gestalten. SterlingOSB-Zero von West Fraser war hier die offensichtliche Wahl“, erinnert sich Keen. Das Gebäude aus dem Jahr 1949 befindet sich auf einem 1,5 Hektar großen, von Feldern umgebenen Grundstück im englischen Suffolk. „Bevor wir es übernahmen, stand es zwei Jahren leer“, erinnert sich Keen. Das mit Zedernholzschindeln an Wänden und Dach verkleidete, einstöckige Haus in Holzrahmenbauweise auf einem Fundament und zwei gemauerten Kaminen mit Schornstein war in einem sehr schlechten Zustand. „Es war unbewohnbar“, verdeutlicht der Bauherr. „Aufgrund eines Wasserschadens waren fast alle Spanplattenwände verrottet.“ Die Umbaupläne sahen sowohl eine Neukonstruktion des bestehenden Baus als auch eine Erweiterung des Wohnraumes vor. Mit einem Anbau sollte Platz für vier zusätzliche Schlafzimmer geschaffen werden.

Großflächige Konstruktionen aus OSB

„Zunächst haben wir die gesamte Unterkonstruktion ersetzt“, so der Bauherr. Einige Elemente der ursprünglichen Konstruktion verwendeten die Handwerker, um sie in die neuen Aufbauten zu integrieren. In diesem Zuge wurde auch das ehemalige Flachdach zum Steildach umgebaut.

Für die Innen- und Außenwände sowie die Konstruktion des neuen Daches kam SterlingOSB-Zero großflächig zum Einsatz. „Die beauftragten Holzbauer arbeiteten gern mit diesem Material, da es leicht zu handhaben ist und gleichzeitig eine ausgezeichnete Steifigkeit des Rahmens gewährleistet“, erläutert Keen.

Vom Schweinestall zum Fotostudio

„Ich habe die Produkte von West Fraser zum ersten Mal verwendet und würde sie auf jeden Fall wieder einsetzen“, lautet das Fazit des Heimwerkers. Dabei überzeugte Keen nicht allein die gute Verarbeitbarkeit des Materials. Dass West Fraser bei der Produktion seiner SterlingOSB-Zero-Platten auf den Einsatz von Formaldehyd verzichtet, ist für den Familienvater ebenfalls ein wichtiger Pluspunkt.

„Wir haben für dieses Jahr eine zweite Bauphase geplant, in der wir einen 25 Meter langen, ehemaligen Schweinestall in eine Küche und ein Fotostudio umbauen möchten. Dabei werden wir wieder auf SterlingOSB-Zero zurückgreifen“, so der Bauherr.

Quelle: West Fraser / Wolfram Hülscher